Ein Ortswechsel ohne kreative Pause – Die MRZ ist umgezogen

Bei laufendem Geschäft und kleinen Ausflügen in die Nostalgie hat sich die Mainzer Rhein-Zeitung in der Römerpassage eingerichtet.

Mainz – Bei laufendem Geschäft und kleinen Ausflügen in die Nostalgie hat sich die Mainzer Rhein-Zeitung in der Römerpassage eingerichtet.

15 Jahre sind manchmal in 15 Stunden weg. So lange residierte die Mainzer Rhein-Zeitung in der Großen Bleiche. Doch in nur wenigen Stunden hatten die Männer von der Hechtsheimer Spedition Höhne-Grass all das verpackt, was sich im Lauf der vergangenen 15 Jahre angesammelt hat.

Nein, so stimmt das nicht. Wären wirklich alles mitgenommen worden, hätten die Mitarbeiter in der Römerpassage wohl kaum das vorgefunden, was ihnen nun als Arbeitsstätte dient: Helle großzügige Büros direkt im pulsierenden Herzen der Stadt, von einigen Stellen sogar mit Blick auf den Dom.

Natürlich, auch zwei Tage nach dem großen Umzug steckt der Teufel im Detail. Die Technik funktioniert, das Erscheinen der Zeitung ist also sichergestellt. Doch viele Utensilien sind noch verpackt. Bilder und Pinnwände harren in einem Nebenzimmer ihrer weiteren Verwendung. Und sogar ganze Trennwände fehlen noch.

So hat sich die Geschäftsführerin Anja Schierle-Jertz erst einmal im Konferenzzimmer notdürftig eingerichtet. Denn ihr Büro ist eines der wandlosen. Auch die Verkaufsleiterin Roswitha Kapp logiert sozusagen auf offener Bühne.

Andere wichtige Dinge laufen dafür reibungslos: die Kaffeemaschine zum Beispiel. Für die meisten im Team von elementarer Bedeutung und mithin förderlich für den Kreativitätsprozess.

Denn Umzug hin, Packen her: In der kreativen Arbeit gibt es bei der MRZ keine Pause. Schon in der vergangenen Woche ist mehr oder minder normal Blatt gemacht worden. Und da sah es in den alten Räumlichkeiten schon recht wüst aus, wie unser Johnny G. jeden Tag anschaulich geschildert hat.

Damals in der Reichklarastraße

In der einen Ecke haben Redakteure Artikel geschrieben und Seiten entworfen. Andernorts wurden Schränke leer geräumt, Schreibtische abgebaut und Computer ausgestöpselt. Und es ist schon erstaunlich, was an längst Vergessenem hervorkommt, wenn man so richtig ausmistet.

Alte Fotos aus der turbulenten Anfangszeit in den 80er-Jahren nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Bilder aus der Reichklarastraße, dem ersten Domizil der Mainzer Rhein-Zeitung. Alte Artikel über Willi Abts oder Herbert Heidel. Wissen Sie noch? Ersterer war der Sozialdezernent. Und der Vater vom 05-Manager Christian Heidel war viele Jahre Bürgermeister.

Journalistisches Handwerkszeug aus jenen Tagen, etwa das Typometer und die Rechenscheibe, kennen die jungen Kollegen von heute überhaupt nicht mehr. Heute wird das Größenverhältnis eines Zeitungsfotos nicht mehr ausgerechnet. Die Bilder werden per Computer einfach auf die Seite gestellt. All das passiert elektronisch.

Auch echte Schätzchen tauchen bei solchen Anlässen auf: Gerade noch vorm Müllcontainer bewahrt werden konnte der Gautschbrief des Kollegen Helmut Oesterwinter. Gautschen? Richtig! Das ist die Taufe der Buchdruckergesellen, die von den unbarmherzigen Packern in eine Bütt geschmissen werden. So zu bestaunen jedes Jahr am Samstag der Johannisnacht.

Und unser "Oewi" ist nicht nur Redakteur, sondern auch Drucker. Ein aufmerksamer Kollege hat seinen Gautschbrief gerettet.

Das ist eine von vielen kleinen Anekdoten, die ein Umzug nach langer Verweildauer mit sich bringt.

Im Aufzug die "3" drücken

Aber blicken wir nach vorne. Blicken wir zur Römerpassage 1. Dort logieren wir im dritten Stock in einer großzügigen Bürolandschaft. Wer zu uns will, der geht in der Passage in den Eingang neben Tee-Gschwender. Ein großes Schild mit unserem Firmenlogo weist den Weg. Im Aufzug auf "3" drücken, und schon sind Sie da. Am Empfang begrüßen Sie Hilde Dettweiler und Annemie Gietz-Krammer, beantworten Ihre Fragen und vermitteln Ihnen den richtigen Ansprechpartner in der Anzeigenabteilung und in der Redaktion.

"Die Römerpassage und die Mainzer Rhein-Zeitung passen hervorragend zusammen", freut sich Anja Schierle-Jertz über die neue Umgebung. "Hier pulsiert das Leben. Fachgeschäfte in einem angenehmen Ambiente und eine ansprechende Gastronomie machen die Römerpassage zu einem echten Treffpunkt im Herzen der Stadt."

Ein Kommunikationszentrum, in das ein Medienhaus hervorragend hineinpasst. Das will die MRZ auch nach außen dokumentieren, beispielsweise mit Talkrunden zu aktuellen kommunalen Themen.

Ohne Übertreibung darf man den Umzug der Mainzer Rhein-Zeitung ein historisches Etikett verleihen. Findet er doch ein Vierteljahrhundert nach unserem Ersterscheinen in Mainz statt. Und ist damit gleichermaßen ein Signal für eine gute Zukunft.

Von unserem Lokalchef Thomas K. Slotwinski