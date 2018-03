Ebling: Kitas wichtiger alsStraßenbau

Mainz- Der Ausbau der Kindertagesstätten hat für Oberbürgermeister Michael Ebling absolute Priorität. Das betonte er bei einem Bilanzgespräch nach 100 Tagen im Amt.

Foto: Harry Braun

Mainz – In Zeiten knapper Kassen setzt der OB klare Schwerpunkte. "Das zentrale Thema ist der Ausbau der Kindertagesstätten", sagte Michael Ebling anlässlich eines Bilanzgespräches nach 100 Tagen im Amt des Oberbürgermeisters.

Für die 30 Millionen-Euro-Investition in 15 neue Kindertagesstätten müssten andere Projekte zurückstehen. Dies betreffe auch die Reparatur von Straßenlöchern.

Ebling bekräftigte die Kritik des Sozialdezernenten Kurt Merkator. Der hatte am Freitag im MRZ-Sommergespräch für den Kita-Ausbau mehr Unterstützung durch Bund und Land angemahnt.

"Weil Mainz im Gegensatz zum Landestrend wächst, haben wir den größeren Bedarf an Kita-Plätzen", erklärte der OB. "Deshalb wäre es fair, wenn dieser Umstand bei den Zuschüssen berücksichtigt würde."

In Sachen Bürgerbeteiligung hatte Ebling Neuigkeiten: So wird es am 12. Oktober ein weiteres Ludwigsstraßen-Forum geben, das ursprünglich nicht geplant war.

Hier werden Rat und Verwaltung ihre Positionen zu der umstrittenen ECE-Ansiedlung darlegen. Am 24. Oktober wird der Stadtrat die offizielle Position der Stadt beschließen. Sie wird Grundlage für die Gespräche mit dem Investor ECE sein. Mit Blick auf die zum Teil harsche Kritik an ECE und auch an seiner Person sagte der OB: "Ich will nicht, dass wir zu einer Gesellschaft aus Nörglern und Bedenkenträgern werden."

Transparenz soll künftig bei den stadtnahen Gesellschaften herrschen. Ebling kündigte an, dass Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder und die Gehälter der Geschäftsführer offen gelegt werden: "Was die öffentliche Hand macht, darf kein Geheimnis sein." Mit Blick auf die Fraport sagte der OB: "Wir erleben, wie ein Unternehmen eine schlechte Kultur vorlebt. Das wollen wir nicht."

An einer Sanierung des Rathauses führt aus Eblings Sicht kein Weg vorbei: "Die Stadt braucht keine Standortdiskussion, sondern ein Rathaus an dieser Stelle." Wie aber die geschätzten Kosten von rund 40 Millionen Euro finanziert werden, das bedürfe der intensiven Prüfung. Den Einstieg eines Privatunternehmens schloss er nicht aus.

Unter dem Eindruck der großen Beteiligung an der Anti-NPD-Demonstration vom Donnerstag erneuerte der OB sein Credo einer "weltoffenen Stadt, in der jeder die gleichen Lebenschancen hat. Die Demo war ein positives Signal." Thomas K. Slotwinski