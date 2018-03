Ebling: Ausbau der A 643 bis Mainzer Sand

Der Verkehr soll zügig fließen, aber sowohl Naturschutz wie auch Lärmschutz müssen gewährleistet werden. Das soll künftig für die Schiersteiner Brücke gelten und auch für den anschließenden Abschnitt der A 643 auf Mainzer Seite.

Schiersteiner Brücke – in Richtung Wiesbaden. Foto: Bernd Eßling

Mainz/Wiesbaden – Der Verkehr soll zügig fließen, aber sowohl Naturschutz wie auch Lärmschutz müssen gewährleistet werden.

Das soll künftig sowohl für die Schiersteiner Brücke gelten als auch für den anschließenden Abschnitt der A 643 auf Mainzer Seite. Dafür sprach sich Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei einem Treffen von rechts- und linksrheinischen Landes- und Kommunalpolitikern aus. Dazu hatte der hessische SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel an die rechtsrheinische Seite der Schiersteiner Brücke eingeladen.

„Es wäre ein Treppenwitz, wenn es nach dem Brückenaufschlag in Mombach dort nicht ebenfalls zügig weitergehen würde“, sagte Ebling. Er sprach damit für den umstrittenen Ausbau der A 643 auf Mainzer Seite aus. Die Autobahn führt durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand zum Dreieck Mainz. Umweltschutzverbände haben sich vehement gegen den Ausbau ausgesprochen. Ebling stellte aber klar, dass er sich nicht festlegen wolle, ob er zweimal drei Spuren oder vier Spuren plus zwei Standspuren bevorzugen würde. In jedem Falle müsse es darum gehen, Verkehrsfluss, Naturschutz und Lärmschutz zu gewährleisten. Die Ergebnisse eines Gutachtens dazu sollen im Herbst vorliegen.

Der Zeitplan für den 178 Millionen Euro teuren Neubau der Schiersteiner Brücke steht, betonten Roger Lewentz (SPD), der rheinland-pfälzische Minister für Infrastruktur, und Steffen Saebisch (FDP), Verkehrsstaatssekretär der hessischen Landesregierung. Im kommenden Jahr wird mit dem Neubau der Brücke an der von Wiesbaden aus gesehenen linken Seite der alten Brücke begonnen. Bis Ende 2015 wird dieser Teil gebaut. Danach wird der Verkehr auf jeweils zwei Spuren auf die neue Brücke geleitet. Ab 2016 wird die alte Brücke abgerissen, erläuterte Hans-Martin Theis, der Projektleiter von Hessen Mobil.

Ab Mitte 2016 wird mit dem Neubau des zweiten Brückenteils begonnen, der bis Ende 2018 fertig sein soll. Ab 2019 soll die neue Brücke auf sechs Fahrstreifen befahrbar sein. Außerdem stehen zwei Standstreifen zur Verfügung sowie jeweils ein Rad- und Gehweg an der Außenseite. Die neue Brücke ist dann 1,28 Kilometer lang, jede Hälfte ist knapp 22 Meter breit. Der gesamte Neubau erfolgt bei laufendem Autobahnverkehr.

Die jetzige Brücke war von 1959 bis 1962 für damals rund 20 000 Autos täglich gebaut worden. Heute sind hier 90 000 Fahrzeuge täglich unterwegs mit einem Lastwagenanteil von 7,5 Prozent am Tag und 10 Prozent in der Nacht. Die Brücke hat ausgedient. Armin Thomas