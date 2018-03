Dunkler Comic-Held kehrt zurück Batman

Überschattet von der Bluttat in den USA, läuft in Deutschland der neue Batman-Film an. Christopher Nolan und Christian Bale laden zum apokalyptischen Finale.

Christian Bale als Batman. Foto: warner bros.

Mainz – Überschattet von der Bluttat in den USA, läuft in Deutschland der neue Batman-Film an. Christopher Nolan und Christian Bale laden zum apokalyptischen Finale. In "The Dark Knight Rises" kehrt Batman zurück, um Gotham City vor einer nuklearen Katastrophe zu bewahren. Sein Gegenspieler: ein anarchischer Maskenmann.

In Nolans „Batman“ immer dabei: Morgan Freeman. Neu dagegen ist diesmal Marion Cotillard. Foto: Warner Bros.

Ein gealterter, ein fragiler, ein kranker Superheld: Verletzlich und zerrissen war Bruce Wayne, der als Waise aufgewachsene Milliardär, auch in den ersten beiden Teilen von Christopher Nolans Batman-Zyklus ("Batman Begins" und "The Dark Knight"). In "The Dark Knight Rises" aber, mit dem der britisch-amerikanische Regisseur ("Inception") die Trilogie nun beendet, kann sich Wayne alias Batman zunächst kaum auf den Beinen halten: keine Knorpel mehr in den Knien, acht Jahre lang hat er sich in seinem Anwesen versteckt. Nolan erzählt uns von Batmans finalem Auftritt: Diesmal, so scheint es, ist Gotham City dem Untergang geweiht. Christian Bale ist erneut als Batman zu sehen, wieder mit dabei sind auch Morgan Freeman, Gary Oldman, Michael Caine.

"The Dark Knight Rises", für den in Pittsburgh, New York und Los Angeles genauso gedreht wurde wie in Indien, England und Schottland, beginnt mit einer atemberaubenden, spannend inszenierten Flugzeugentführung. Schon lernen wir Bane (Tom Hardy) kennen und fürchten – den grausamen neuen Widersacher Batmans. Bane kontrolliert Gothams Unterwelt, die Abwasserkanäle dieser so sehr an New York erinnernden Metropole. Emotionen versteckt er hinter einer maulkorbartigen Maske. Mit einem Fusionsreaktor als Bombe droht er, Gotham in Schutt und Asche zu legen. Einhalt kann ihm nur einer bieten: der dunkle Ritter Batman. Der aber muss erst wieder zu Kräften kommen nach seiner langen Auszeit.

Bane ist ein grandioser Fiesling. Und eine Art Revolutionsführer: Die "Unterdrückten" möchte er befreien, Gotham City "den Menschen" zurückgeben. Ein Hauch von Occupy weht über die Leinwand. Hardy macht seine Sache gut, auch wenn ein Großteil seiner Mimik hinter der Maske versteckt bleibt. Den 2008 verstorbenen Heath Ledger, der im Vorgänger "The Dark Knight" als Joker so grandios aufspielte, kann Tom Hardy aber nicht ersetzen. Christian Bale hingegen ist erneut stark in der komplexen Doppelrolle Wayne/Batman.

Anne Hathaway ("Brokeback Mountain") gibt die gelenkige und sexy Catwoman – 20 Jahre nach Michelle Pfeiffer in Tim Burtons "Batmans Rückkehr". Etwas blass bleibt dafür Marion Cotillard ("Inception") als reiche Philan-thropin. "The Dark Knight Rises" ist mit mehr als 160 Minuten Filmlänge noch länger als seine Vorläufer. Langweilig wird es nie, eine halbe Stunde weniger hätte es aber auch getan. Nolan indes belohnt einen immer wieder mit spektakulären, teils markerschütternden Sequenzen.

Mit "The Dark Knight Rises" schließt sich ein Kreis: Geschickt flicht Nolan Bezüge ein zum ersten Teil der Reihe, "Batman Begins". Damals war Bruce Wayne als Kind in einen Brunnen gestürzt – ein Trauma, mit dem er Zeit seines Lebens ringt. Diesmal muss sich Wayne aus einer tiefen Mine befreien. Kameramann Wally Pfister (oscarprämiert für "Inception") findet dazu ähnliche Bilder wie im ersten Teil. Auch das innige Verhältnis zu Butler Alfred (erneut grandios: Michael Caine) wird wieder aufgegriffen: Dass dieser stets mehr war für Wayne als nur ein Diener, unterstreicht Nolan mit so kurzen wie bewegenden Szenen. Wie sein Vorgänger setzt auch "The Dark Knight Rises" Maßstäbe. Nolan beschließt seine Trilogie mit einem fulminanten Schlussakkord. Matthias von Viereck

"The Dark Knight Rises" (frei ab 12 Jahre, 165 Min.).