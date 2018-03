Dimitri Colupaev erreicht mit der Freistilstaffel olympisches Finale

Debüt geglückt: Schwimmer Dimitri Colupaev vom SSV Undine Mainz hat mit der 4x200-Meter-Freistilstaffel bei den Olympischen Spielen das Finale erreicht. Das deutsche Quartett mit Tim Wallburger, Colupaev, Clemens Rapp und Paul Biedermann qualifizierte sich in London in 7:09,23 Minuten als Zweiter seines Vorlaufs für den Endlauf.

Überzeugte in seinem ersten olympischen Rennen: der Mainzer Schwimmer Dimitri Colupaev. Foto: dpa/Archiv

Es war ein souveräner Auftritt der deutschen Freistilstaffel am Dienstagmittag: Schlussschwimmer Biedermann unterlag zwar im Anschlagfinale knapp dem französischen Konkurrenten auf der Nebenbahn, doch 7:09,23 Minuten waren insgesamt die drittbeste Zeit. Startschwimmer Wallburger hatte als Vierter an Colupaev übergeben. Der Undine-Athlet brachte die deutsche Staffel in seinem ersten olympischen Rennen auf Platz drei. Rapp und Biedermann führten das Quartett vor Südafrikas Auswahl ins Ziel.

Allerdings schwammen die meisten Staffeln nicht in ihrer Bestbesetzung. Als Schnellste geht Olympiasieger USA in 7:06,75 Minuten in den Endlauf an diesem Dienstagabend.