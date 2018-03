Diebe stehlen in Mainz Olympia-Kanu

Ein vier Meter langes Kanu, das als Teil der Olympiadekoration über dem Eingang des Sanitätshauses Frohnhäuser in der Stadthausstraße hing, haben Unbekannte am Wochenende entwendet.

Mainz – Ein vier Meter langes Kanu, das als Teil der Olympiadekoration über dem Eingang des Sanitätshauses Frohnhäuser in der Stadthausstraße hing, haben Unbekannte am Wochenende entwendet. Am Montag wurde der Diebstahl bemerkt. Das Boot im Wert von rund 1000 Euro hing in etwa vier Metern Höhe. Laut Polizei waren mindestens zwei Diebe an der Aktion beteiligt. jok