Die Sterne: Weiter auf dem Disco-Trip

Seit zwei Jahrzehnten gibt es das Indie-Trio Die Sterne. Am Samstag, 26. Mai, treten sie ab 22.30 Uhr, auf dem Open Ohr auf. Im Interview spricht Sänger Frank Spilker über alte Lieder, über den Charme des Mainzer Alternativ-Festivals und die Umsonstmentalität im Netz.

Foto: Pamela Rußmann/Materie Records

Die Sterne sind über zwei Jahrzehnte alt. Zum Jubiläum habt ihr Klassiker wie "Was hat dich bloß so ruiniert" neu aufgenommen. Ist man nach so langer Zeit denn nicht müde, solche alten Kamellen bei jedem Konzert spielen zu müssen – gerade bei einer Band, die sich so oft gewandelt hat?

Frank Spilker: Nein, das macht immer noch Spaß und wenn es einmal keinen Spaß mehr macht, dann spielen wir sie halt nicht mehr. Bis auf "Ruiniert", das so gut wie immer gespielt wird, weil uns sonst etwas fehlen würde, wechseln sich die alten Hits ganz gut ab. Und die neuen Hits spielen wir sowieso immer.

Wie nimmt das Publikum eigentlich die disco-lastigeren Songs des aktuellen Albums "24/7" auf? Passen da ältere Songs musikalisch überhaupt rein?

Eigentlich waren wir immer schon "Disco" – zum Beispiel der Song "Wichtig" auf dem gleichnamigen Album, oder auch Stücke wie "Inseln" und "Trrrmmr" von Posen. Wenn man diese alten Stücke mit den neuen kombiniert, ergibt sich ein schöner Zusammenhang.

Der Ausstieg eures Keyboarders Richard von der Schulenburg scheint ja eine schwierige Sache gewesen zu sein. Wie hat sich dieser Einschnitt auf euch ausgewirkt? Ist sein Weggang immer noch spürbar?

Es ist in sofern spürbar, als aus einer nicht mehr funktionierenden Band wieder eine geworden ist, die zusammen an einem Strang zieht. Darüber sind wir alle sehr glücklich.

Derzeit sind Die Sterne nur zu dritt – habt ihr auf der Bühne Verstärkung an den Tasten mit dabei? Wird es irgendwann wieder einen vierten "Stern" geben?

Zur Zeit arbeiten wir mit drei verschiedenen Keyboardern. In Mainz wird Taco van Hettinga mit dabei sein, der auch bei Fettes Brot und Boy spielt. Genau deshalb ist er aber auch nicht immer verfügbar. So richtig fest binden wollen wir uns auch noch nicht wieder, sondern erst einmal unsere Freiheit genießen.

Was erwartet das Open-Ohr-Publikum am Samstag: Mehr Indie, mehr Bluesrock oder mehr Disco?

Ganz ehrlich: Bluesrock, auch in seiner modernisierten und von mir sehr geschätzten Form (so wie bei den Black Keys) wird man von den Sternen wohl nie hören. Das ließe sich niemals durchsetzen. Nein, wir sind zur Zeit noch auf dem Disco Trip, werden den Stab aber demnächst an König Boris abgeben, der ja auch zu tanzen gedenkt. Die alten Rock Nummern gibt es natürlich trotzdem.

Nicht nur ihr, sondern auch die Musikwelt hat sich seit eurer Gründung mächtig verändert. Euer Kollege Sven Regener schimpft über die "Umsonstmentalität" im Netz, ihr habt eure aktuelle Platte vor Veröffentlichung auf myspace hörbar gemacht. Ist das Internet für dich eher Segen oder eher Fluch?

Man würde es nicht wieder abschaffen wollen. Es ist halt ärgerlich, dass die Menschen nicht in der Lage sind, eine so nützliche Technik auch zu ihrem Vorteil zu gestalten. Zum Glück sind wir aber auch eine Live Band, das heißt das wir immer auch monetär davon profitieren, wenn sich unsere Musik verbreitet.

"System neu starten?" ist das Motto des Open Ohr – zuletzt haben die Bloccupy-Aktivisten in Frankfurt schon mal damit angefangen. Würdest du unser System neu starten wollen, und wenn ja, wie?

Ein wunderbares Motto und auf jeden Fall der richtige Ansatz. Auch wenn es schwer werden wird. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es möglich ist, das System neu zu starten, so lange es nicht in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Schließlich geht es um Machtverhältnisse die globale Geltung haben. Aber ich finde es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, das es eben ein Systemfehler ist unter dem die Menschen leiden und genau damit kann man dann dessen Schwierigkeiten verstärken.

Was hält ein Sprachconaisseur wie du eigentlich von dem in diesem Zusammenhang oft gebrauchten Begriff "Wutbürger"?

Ich glaube, den habe ich noch nicht wirklich verstanden. Ist das ein politischer Kampfbegriff? Geht es darum Leute zu schmähen, die sich nur um ihren eigenen Vorgarten kümmern? Wenn ja, ist er eigentlich ziemlich überflüssig. Er bezeichnet ungefähr 90 Prozent der Menschheit.

Die Sterne sind in diesem Jahr nicht zum ersten Mal auf dem Open Ohr: 2004 wart ihr schon mal da. Das ist ja auch schon wieder acht Jahre her – erinnert man sich da nach so langer Zeit und so vielen Auftritten überhaupt noch dran? Wenn ja, welche Erinnerungen hast du an das Festival?

Es ist eins der zugleich altmodischsten und liebenswertesten alternativen Festivals die ich kenne. Eng zusammengedrängt in der Zitadelle mit Lederhutverkaufsständen, Politik und Punkrock. Da geht alles und alles wird gut. An 2004 habe ich jedenfalls noch sehr gute Erinnerungen.

