Die Macher der Fluglärm-Studie verteidigen sich

Die Forderung von rund 90 renommierten Medizinern aus dem Rhein-Main-Gebiet nach einem Abbruch der mehrjährigen Fluglärm-Studie "Norah" ist von den Machern der Studie beantwortet worden – wiederum in einem offenen Brief.

Dass Fluglärm das Risiko für Herzkrankheiten steigert und die Lernfähigkeit von Kindern beeinträchtigt, ist erwiesen. Braucht es da wirklich noch die Langzeit-Studie "Norah"? Mediziner sagen Nein. Doch die Norah-Forscher wollen noch Wissenslücken schließen. Foto: picture-alliance / dpa

"Es bleiben noch viele offen Fragen zu den lärmbezogenen Krankheitsrisiken", schreibt das interdisziplinäre Norah-Studienteam um den Umweltpsychologen Prof. Rainer Guski von der Ruhr-Universität Bochum.

Die Norah-Studie nehme nicht nur Fluglärm in den Blick, sondern auch Schienen- und Straßenlärm. "Damit wollen wir eine Grundlage für die notwendige weitere Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Verkehrslärm schaffen", heißt es.

Die Mediziner, unter ihnen Prof. Thomas Münzel von der Mainzer Universitätsmedizin, hatten ihre Forderung nach einem Abbruch der in ihren Augen "unethischen" Studie in der vergangenen Woche damit begründet, dass nationale und internationale Studien die krank machende Wirkung von Lärm längst bewiesen hätten. Mit weiteren Studien würden konkrete Schritte zum Schutz der Bevölkerung hinausgezögert (die MRZ berichtete). Die Ergebnisse der auf drei Jahre angelegten Studie "Norah" ("Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health", deutsch etwa "Zusammenhänge zwischen Lärm, Belästigung, Denkprozessen und Gesundheit") sollen im Sommer 2014 vorliegen.

Auch für die Norah-Forscher wäre es indes ein "Missbrauch der Studie, wenn wirksame Präventionsmaßnahmen mit dem Hinweis auf die laufende Studie verzögert würden", schreibt das Team. "Obwohl Forschung notwendig ist, darf dies für niemanden zur Ausrede für Untätigkeit werden."

Die Wissenschaftler der mit 7 Millionen Euro veranschlagten Norah-Studie, die zum größten Teil vom Land Hessen und vom Flughafenbetreiber Fraport bezahlt wird, erkennen die vorliegenden Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung an. Sie sehen aber noch "viele offene Fragen zu den lärmbezogenen Krankheitsrisiken, zur Einschränkung von Lebensqualität und zur kognitiven Entwicklung von Kindern". So gebe es erhebliche Lücken bei der Wirkungsforschung von mehreren Verkehrslärmquellen sowie bei sich ändernden Belastungen im Zuge eines Flughafenausbaus. Deshalb werde nicht nur das Umfeld des Frankfurter Flughafens mit seiner im Herbst 2011 in Betrieb gegangenen Nordwestlandebahn untersucht, sondern auch der Standort Berlin/Brandenburg, an dem sich während der Studiendauer die Belastung für die Bevölkerung verändern werde.

Claudia Renner