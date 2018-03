Dezernentin lässt illegal sprayen

Zwischen Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) und der städtischen Denkmalpflege herrscht dicke Luft. Grund ist eine Markierung vor zwei Stadttoren an der Uferstraße. Eder hatte die Denkmalpflege nicht um Erlaubnis gefragt.

Der "durchgestrichene Radler" am Rheinufer sorgt für Ärger.

Foto: Braun – Harry Braun

Mainz – Radler dürfen nicht durch die Parkanlage an der Uferstraße fahren. Darauf weisen Schilder hin. Das Problem: Darum scheren sich viele Radler nicht.

"Sie schauen nicht nach oben, sondern auf den Weg vor sich", erläuterte Ortsvorsteherin Ulla Brede-Hoffmann (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats. Darum hatte das Gremium angeregt, Markierungen auf dem Pflaster anzubringen. "Denn wenn der Fahrradfahrer einen durchgestrichenen Radfahrer vor sich sieht, weiß er sofort, dass er gemeint ist." Bei drei jungen Besuchern der Sitzung löste diese Formulierung eine gewisse Heiterkeit aus. Doch die Pointe sollte erst noch folgen.

Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) hat die Anregung des Ortsbeirats nämlich aufgegriffen und ihren Radfahrbeauftragten Bernd Mayer-Zawar angewiesen, entsprechende Markierungen anzubringen – und zwar vor den Stadttoren an der Holz- und an der Weintorstraße.

Doch Eder überging dabei die städtische Denkmalpflege, teilte Günter Ingenthron, der Leiter des Stadtplanungsamtes, nun wiederum dem Ortsbeirat mit. Und die Denkmalpflege muss gefragt werden, weil die Markierungen sich in direkter Nachbarschaft zu den sanierten Stadttoren befinden. Ingenthron betonte: "Die Markierungen sind also illegal und müssen aus stadtbildnerischen Gründen wieder beseitigt werden."

Kopfschütteln im Ortsbeirat. Denn die gewählten Vertreter aller Parteien sind sich einig, dass Radfahrer in der Parkanlage gefährlich sind für Kinder und Spaziergänger. Brede-Hoffmann: "Daher brauchen wir die Markierungen an den beiden Rheintoren." "Und auch am Fischtorplatz sollte man das machen", ergänzte Ortsbeirätin Helga Mosler. Renate Ammann, stellvertretende Ortsvorsteherin, drohte gar: "Wenn die Denkmalpflege stur bleibt, fahren wir schärfere Geschütze auf."

Inzwischen hat der Radfahrbeauftragte Mayer-Zawar bei der städtischen Denkmalpflege um einen Termin gebeten. Schilda lässt grüßen. Armin Thomas