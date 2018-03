Der Kaiman liegt in Schierstein an der Kette

Im Schiersteiner Hafen rostet ein "Kaiman" vor sich hin. Der 120 Jahre alte Tauchschacht ist 2005 in Pension gegangen und der Verschrottung knapp entgangen. Seit 2009 steht er unter Denkmalschutz.

Wiesbaden – Im Schiersteiner Hafen dümpelt ein "Kaiman" im Wasser und rostet vor sich hin.

Der 120 Jahre alte sogenannte Tauchschacht ist 2005 in Pension gegangen und der Verschrottung mit knapper Not entgangen. Seit 2009 steht er unter Denkmalschutz, darf nicht abgewrackt werden. Demnächst könnte er wieder im Heimathafen Duisburg als Industriedenkmal Furore machen. Doch zuvor haben die Gutachter das Wort: Halten die Nieten im Rumpf die Heimfahrt aus, und was würde es kosten, das 43 Meter lange, fast zehn Meter breite und gut 14 Meter aus dem Wasser ragende Monstrum zum sicher begehbaren Museum zu machen.

Lohnen würde es sich allemal, wie ein kleiner Rundgang an Bord Mit Andreas Strupat und Oliver Rabe vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen verdeutlicht: Alles im Kaimann ist noch an seinem Platz – die schweren Ankerketten und selbst die Matratzen in den Kojen der Besatzung, die wochenlang auf dem Kaiman leben. In der Kombüse könnte der Smutje gleich loslegen. Auch der Panzerschrank im Heck vermittelt noch "Wertarbeit": Hier war der Sprengstoff, den man für hartnäckige Hindernisse auf der Rheinsole in petto hatte, sicher aufbewahrt. Der Kaiman wurde im Lauf der Jahrzehnte immer wieder umgebaut und renoviert – man fühlt sich durchaus nicht im 19. Jahrhundert. Auch nicht im Maschinenraum, in dem es nach Öl und Schlosserwerkstatt riecht. "Noch gibt es etliche Leute, die sich hier auskennen, aber in einigen Jahren findet man niemand mehr, der weiß welches Rädchen hier wofür taugt", sagt Schlosser Andreas Strupat. Mehrere großvolumige Motoren sind für Stromerzeugung, Luftdruck oder Hydraulikdruck zuständig. Doch einen eigenen Antrieb hat das "Tauchkrokodil" nicht: Zum Einsatz musste es geschleppt werden – mindestens 500 PS waren dafür nötig.

Sprichwörtlich im Mittelpunkt des Schiffes steht natürlich der Glockenschacht, der bis in eine Tiefe von acht Metern herabgesenkt werden kann. Um zu tauchen mussten die Wasserbauer erst einmal klettern: Drei Stockwerke über dem Wasserspiegel stiegen sie in einen Druckraum ein, von dort dann durch einen engen Schacht in die eigentliche Arbeitsglocke, die auf sieben mal vier Metern ein Arbeiten auf der Rheinsole ermöglichte. "Bei Gefahr Klopfzeichen geben", warnt ein Schild in der Druckschleuse. Die Besatzung musste sich halbjährlich Untersuchungen unterziehen, denn die körperlichen Anforderungen im Überdruckkessel waren enorm. So mussten die Wasserbauer in knapp acht Metern Tiefe oft mit Presslufthämmern schwere Steine aus der Fahrrinne herausholen, Anker bergen oder Verankerungen für die Tonnen in den Fahrrinnen bauen. "Die Wasserbauer waren oft auch im sogenannten Sklavenraum im Burg eingesetzt", weiß Oliver Rabe. Sklavenarbeit war es in der Tat, die schweren Ankerketten dort akkurat in den Kettenräumen zu legen, damit sie sich beim Gebrauch der vier Anker (zweimal 2,4 Tonnen und zwei mal 0,8 Tonnen) nicht verheddern.

Der Rundgang an Bord macht auch dem Laien klar, dass es wohl Hunderttausende kosten würde, aus dem Arbeitsschiff ein Museumsschiff zu machen: Überall gibt's gefährliche Ecken und Kanten, steile Leitern. Vor allem aber stellt sich die Frage: Ist der alte Kahn überhaupt noch dicht. Unter Deck haben Gutachter überall die Bilgen offengelegt: Zwischen dem Fußboden in den Schlaf- und Maschinenräumen unter Deck und dem Schiffsboden aus Kaisers Zeiten ist es trocken. Doch ob die Nieten bei Belastung halten, wenn's durchs Binger Loch heimwärts nach Duisburg geht? Ob die Bleche für einen späteren Besucherstrom dick genug sind? An ein paar Eimern Lack zum Anstrich der rostigen Geländer an Deck wird es ja sicher nicht fehlen. Eher am Bedienpersonal. Armin Seibert