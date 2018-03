Der Journalist, der irgendwie doch ein Showstar ist

Günther Jauch zeigt beim SWR-Talk an der Mainzer Fachhochschule, wie gute Unterhaltung geht. Der Star will mit Regionalwissen punkten: "Ist das Äppelwoi?", fragt Günther Jauch. Fritz Frey verneint. Er möge doch einfach mal probieren. Doch der bleibt skeptisch: "Ich weiß nicht, was für einen Fusel Sie mir einschütten."

Da blicken sie noch ernst: Günther Jauch und Fritz Frey beim Einzug in die voll besetzte Aula der FH. Foto: Bernd Eßling

Mainz – Günther Jauch zeigt beim SWR-Unitalk an der Mainzer Fachhochschule, wie gute Unterhaltung geht. Der Star will mit Regionalwissen punkten: "Ist das Äppelwoi?", fragt Günther Jauch. Fritz Frey verneint. Er möge doch einfach mal probieren. Doch der bleibt skeptisch: "Ich weiß nicht, was für einen Fusel Sie mir einschütten."

Der "Fusel", den der Fernseh-Chefredakteur des SWR seinem Gast kredenzt, ist von hoher Vorzüglichkeit. Und Jauch gibt zu: Keine Ahnung, wer solch einen tollen Wein macht. Nun, es ist sein eigener Kellermeister Andreas Barth. Hat doch Jauch das Weingut an der Saar von seiner Großmutter übernommen und so eine 100 Jahre alte Familientradition fortgesetzt.

Der Riesling schmeckt und Jauch vermutet richtig, aus welcher Lage er stammt: dem Altenberg. Als Weinfachmann bezeichnet er sich aber nicht: "Ich bin Lernender."

400 Menschen in der Aula

Mehr als 400 Menschen füllen die Aula der Mainzer Fachhochschule beim SWR-Unitalk mit dem TV-Liebling der Nation. Weitere 100 verfolgen die amüsante wie informative Unterhaltung der beiden Fernsehmacher per Großleinwand.

SWR-Fernsehchef Frey und der Redakteur Sebastian Bösel haben im Vorfeld gut recherchiert und sogar einige Kommilitonen des Journalistikstudenten Jauch aufgetrieben. Und die haben die Mainzer Fernsehleute nicht nur mit Anekdoten, sondern auch mit einem alten Foto versorgt: Der junge Günther Jauch mit Atze-Schröder-Perücke und schrillgrüner Jacke. Der alte Jauch ist sichtlich überrascht, als Frey ihm den 30 Jahre alten Schnappschuss unter die Nase hält: "Der ist doch im Giftschrank."

Na gut, diesen kleinen Ausflug in die Vergangenheit lässt der Stargast zu. Es war ein Spaß im Abschlussfilm des Studienganges. Und noch eine Schmonzette hat Frey für seinen Gast aus Potsdam parat: Das Thema, die Aufgaben eines OB zu beschreiben, legte Student Jauch auf seine Art aus: Er beschrieb die Funktion eines Tampon.

Privatleben ist tabu

Günther Jauch nimmt seine Studienaktivität überrascht, aber belustigt zur Kenntnis ("Guter Gag"). Und er verrät, dass er daheim in den Supermarkt gehen kann, ohne einen Menschenauflauf zu verursachen. Ansonsten ist sein Privatleben auch an diesem Abend zum Bedauern des Publikums tabu. Jauch will vermeiden, dass ein launiger Satz in bunten Blättern zu einem Skandal hochgezogen wird. Er hat keine guten Erfahrungen mit der Klatschpresse.

Umso auskunftsfreudiger ist er beim großen Thema "Macht der Medien", insbesondere des Fernsehens. Und "seinem" Medium gesteht er eine wichtige Funktion zu: "Das Fernsehen garantiert keine Demokratie, wirkt aber an der demokratischen Willensbildung mit." So versteht der 55-Jährige auch sein eigenes Berufsbild: Er ist "eindeutig" Journalist, kein Showmaster.

Aber so ein bisschen ist er doch Unterhaltungskünstler, kontert SWR-Mann Frey: "Konnten oder wollten Sie sich nicht entscheiden?" Jauch hält nichts von solchen Kategorien: "Es ist falsch zu glauben, dass es Zuschauer gibt, die nur Unterhaltung wollen, und andere, die nur Politikmagazine sehen." Und er setzt noch eins drauf: "Wer in diesen Dimensionen denkt, kann zum Fachidiot werden. Und vor Fachidioten habe ich Angst."

Mehr Narrenfeiheit

Aber wer weiß? Vielleicht wäre Jauch in früheren Jahren doch zum "ernsten"Journalisten geworden. Fünf Jahre war er Korrespondent in der alten Hauptstadt Bonn. Und dann wollte ihn Ruprecht Eser als zweiten Mann im ZDF-Heute-Journal haben. Doch das hatte die CSU vereitelt. Weil Hauptmoderator Eser der SPD zugeordnet wurde, bestanden die bayerischen Medienpolitiker auf einen Journalisten aus ihrem Dunstkreis. Kein Platz also für den stets auf seine Unabhängigkeit bedachten Jauch.

"Auf dem Umweg über die Unterhaltung hat man einfach mehr Narrenfreiheit", ist er heute der CSU sogar dankbar. "Da kann man mehr bewegen, als wenn man aller sechs Wochen in den Tagesthemen einen Kommentar hat."

Dennoch: Die große Gerechtigkeit, die gibt es im Fernsehen nicht: "Wer nicht gut formulieren kann oder eine Fistelstimme hat, der ist eindeutig benachteiligt."

Jauch hat solche Probleme nicht. Er zeigt sich in Mainz als Meister der tiefsinnigen Unterhaltung und wird vor allem von den Studentinnen im Publikum gefeiert. Der immer noch jugendlich wirkende Schlaks macht artig mit, gibt fleißig Autogramme und lässt sich hundertfach per Fotohandy ablichten. Irgendwie ist der Journalist Jauch halt doch ein Showstar.

Thomas K. Slotwinski