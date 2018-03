Dauerweinprobe und Dauerschifferstechen

Das Niersteiner Winzerfest mit Dauerweinproben und einem Dauerschifferstechen ohne Sieger war ein voller Erfolg. Tausende schlängelten sich am Wochenende, insbesondere am warmen Samstagabend, durch die engen Gassen. Das "Epizentrum" der guten Laune lag auf dem Marktplatz.

In der Rieslingstadt Nierstein stand bei den meisten Besuchern der Weingenuss im Mittelpunkt, aber es gab auch viel Musik und Unterhaltung wie etwa eine Segelregatta. Foto: Harry Braun

Nierstein – Das Niersteiner Winzerfest mit Dauerweinproben und einem Dauerschifferstechen ohne Sieger war ein voller Erfolg. Tausende schlängelten sich am Wochenende, insbesondere am warmen Samstagabend, durch die engen Gassen. Das "Epizentrum" der guten Laune lag auf dem Marktplatz. Ein Durchkommen war rund um die Bühne bisweilen nur Zentimeter für Zentimeter möglich. Dank der Partystimmung, für die die Band "Online" sorgte, störte das kaum. Auch jene Mutter nicht, die sich gelassen mit ihrem Zwillings-Kinderwagen einen Weg durch die Enge nach und nach verschaffte und gemacht bekam. So gehört sich das beim "Feiern wie bei Freunden", so wie das Motto des Veranstaltung versprach.

Schadenfreude ist die schönste Freude: Beim Niersteiner Weinfest ha sich das Schifferstechen einen festen Platz im viertägigen Programm ergattert. Reihenweise gingen die Stecher Baden. Bei hochsommerlichen Temperaturen war das für die Verlierer wie hier in der Vorrunde kein Problem. Im Finale gestern vor Hunderten Zuschauern an der Rheinpromenade ging indes niemand baden: Nach 22 Minuten wurden erstmals zwei Sieger gekürt. Fotos: Harry Braun Foto: Harry Braun

Neu und erfrischend auf manchen ortsfremden Gast durfte indes der Blick von der Rheinstraße auf die malerischen Weinberge wirken, der anders als früher jetzt möglich war. Wo einst das Betonbauwerk das Durst-Malz-Gelände bestimmte, eröffnete sich plötzlich eine Panoramasicht mit der Kilianskirche auf die idyllische Lage von Nierstein.

Das standesgemäße Markenzeichen der Festgäste an dem Abend: das Weinglas mit dem Logo der Organisatoren vom Verkehrsverein aus Nierstein. Einmal erworben, diente es als Gefäß für eine Art Dauerweinprobe. Sobald das Glas leer war, konnte es umgehend an einem der zahlreichen Winzerstände aufgefüllt werden, die auch am Ufer mit stimmungsvoller Atmosphäre lockten. Je später der Abend, um so mehr schlich sich am Rhein ein Hauch von Romantik ein. Insofern das ob des Stimmengewirrs überhaupt möglich war. Passend dazu schwebte der Vollmond vom Osten her über den Fluss heran. Auf dem gegenüberliegenden Ufer brannten einige Feuer. Eine frische Brise wehte vom Rhein herüber und sorgte für Abkühlung.

Unterdessen bestimmte das jüngere Publikum das Geschehen am Vergnügungspark. Hin und wieder bot ihr Benehmen das krasse Gegenteil zum gemütlichen Beisammensein in der Ortsmitte. Doch es blieb zumeist bei großen Worten. Seitens der zuständigen Dienststelle hieß es gestern jedenfalls, Polizei und Rettungsdienste hätten zwar gut zu tun gehabt, etwa bei Brandstiftungen (siehe Artikel unten), doch im Großen und Ganzen habe es keine Straftaten mit schweren Körperverletzungen beim Fest gegeben.

Gestern Nachmittag wie schon am Vortag verwandelte sich der Rhein in eine Spielstätte für die Schifferstecher. Der eigentümliche Spaß gehört mittlerweile zu Rheinhessen wie die Reben und der Wein. Es erinnert an mittelalterliche Ritterspiele und ist in vielen Gemeinden am Strom sehr beliebt. Die Niersteiner Variante wurde in den 1920-er Jahren von der Schifferzunft ersonnen, erfuhr das Publikum. In den Sommermonaten fochten die Schiffersleut' untereinander auf diese lustige und kraftraubende Weise das Recht aus, über Weihnachten und Neujahr die besten Plätze für ihre Schiffe im Hafen zu ergattern. Als das Winzerfest 1935 geboren wurde, machten die Matrosen natürlich gleich mit. Vor zwei Dekaden übernahm die DLRG Nierstein die Organisation des nass-fröhlichen Wettbewerbs, das wieder zahlreiche Zuschauer ans Ufer lockte. Neben dem Wettbewerb der Damen belustigte sie das Schifferstechen der Herren. Und wer als Zuschauer keine Abkühlung im Wasser finden konnte, durfte nach dem kostenlos verteilten Eis greifen, das Bürgermeister Thomas Günther (wie berichtet) fürs Fest organisierte. Er selbst, durchweg zufrieden mit dem Fest, motivierte während des Schifferstechens alle zum Genuss. "Es sind noch 3000 Portionen da. Greifen Sie zu." Das Winzerfest in Nierstein ist eben etwas Besonderes.

Etwas Besonderes war in diesem Jahr auch das Finale des Schifferstechens, an dem sich 22 Stecher beteiligten: Vorjahressieger Patrick Orlowski und Herausforderer Hans Wehrheim beharkten sich vor Hunderten von Zuschauern über 22 Minuten lang ergebnislos, ehe die Jury um Organisationschef Willi Ebling entschied: Wir haben 2012 zwei Turniersieger! Ebling: "Die beiden waren doch total fertig und konnten nicht mehr!" Ein zweiter Siegerpokal wird eigens angefertigt und nachgereicht. Bei den Damen (sechs Teilnehmerinnen) setzte sich im Schwesterkampf Laura gegen Kira Schuch durch.