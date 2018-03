Dauerstress bei Möbel Martin bis zum großen Tag

Zwischen Hechtsheim und Ebersheim geht es zu wie in einem Taubenschlag. Karawanen von Lieferwagen sind unterwegs und im gewaltigen Möbelhaus Martin sind Hunderte von Menschen im Einsatz.

Keine Atempause: Rund 100 Arbeiter haben an den Zufahrtsstraßen zum neuen Möbelhaus bis Mittwoch alle Hände voll zu tun.

Foto: Bernd Eßling

Hechtsheim – Zwischen Hechtsheim und Ebersheim geht es in diesen Tagen zu wie in einem Taubenschlag.

Karawanen von Lieferwagen sind unterwegs, Baufahrzeuge schlängeln sich über noch nicht vollendete Straßen. Und im gewaltigen Möbelhaus sind Hunderte von Menschen im Einsatz.

Die Betriebsamkeit hat einen Grund: In einer knappen Woche, am 15. August, eröffnet der Familienbetrieb Martin das größte Möbelhaus in Rheinland-Pfalz. Und bis dahin muss nicht nur der 55 000 Quadratmeter große Einkaufskomplex mit Ware bestückt sein.

Auch die nötige Infrastruktur, sprich die Anbindung, muss am Abend des 14. August vollendet werden. Die MVG hat schon reagiert und eine neue Buslinie direkt zum Möbelhaus eingerichtet.

Dass Busse und Autos auch fahren können, dafür sorgen in diesen Tagen nahezu rund um die Uhr an die 100 Arbeiter, die den neuen Zufahrtswegen den letzten Schliff geben. Eine Aufgabe mit olympischen Dimensionen, wie Ferdinand Graffé, Prokurist der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz (GVG), anmerkt.

Denn ursprünglich wollte Möbel-Martin seine Pforten erst Mitte oder Ende September öffnen. Doch der milde Winter ließ die Arbeiten schneller voranschreiten.

Und setzte damit auch die GVG unter Zugzwang. Die hatte ihren Zeitplan für die Straßenarbeiten an dem ursprünglichen Eröffnungstermin orientiert. Doch Graffé und seine Männer nehmen die neue Herausforderung mit sportlichem Ehrgeiz. "Wir schaffen das", verspricht der Projektleiter.

Die wesentlichen Arbeiten des 2,5 Millionen Euro schweren Straßenbauvorhabens sind auch schon erledigt. Die Rheinhessenstraße von der A 60 und der Hechtsheimer Ortsmitte wurde vor der Kreuzung auf sechs Spuren verbreitert.

Zum Möbelhaus führt eine vierspurige Straße. Eine weitere Stichstraße schafft optionalen Verkehrsraum für zusätzliche Ansiedlungen. Und für die Busse gibt es eine gesonderte Trasse.

Die neuen Alleen sind nach den europäischen Metropolen Athen, Barcelona und Florenz benannt. Allein die Ludwig-Erhard-Straße fällt aus diesem internationalen Ambiente heraus. Dennoch macht der Name tieferen Sinn: Er erinnert an den Vater des Wirtschaftswunders aus den 60er-Jahren.

Für ein kleines Wirtschaftswunder soll auch die neue Ansiedlung sorgen: 50 Millionen Euro sind im Hechtsheimer Gewerbepark investiert worden, freut sich Wirtschaftsdezernent Christopher Sitte (FDP). Der Magnet ist wichtig, um Kaufkraft in der Stadt zu binden. Haben doch bisher 80 Prozent der Mainzer ihren Möbelbedarf jenseits der Stadtgrenzen gedeckt.

Beim Möbelhaus soll es nicht bleiben. Im unmittelbaren Umfeld sind weitere Fachmärkte geplant. Über die wird erst nach der Eröffnung entschieden. Wer in die Nachbarschaft kommt, soll die Unternehmerfamilie Martin selbst bestimmen. Die Firmen müssen allerdings den städtische Vorgaben entsprechen, betont Sitte. Ein großer Lebensmittelmarkt ist also tabu.

Damit der Verkehr zum Stichtag 15. August rollen kann, hat die GVG 1,5 Millionen Euro für die Erschließung rund ums Möbelhaus investiert, wie GVG-Geschäftsführer Franz Ringhoffer betont.

Mit 1200 Parkplätzen ist Möbel-Martin für einen großen Andrang gerüstet. Doch das Management rechnet in den ersten Monaten offenbar mit mehr. Deshalb hat das Unternehmen 3000 weitere Stellplätze auf der benachbarten Messe bis Weihnachten gemietet.

Damit es bei der Premiere nicht zum totalen Verkehrschaos kommt, hat GVG-Chef Ringhoffer eine Bitte an die Kunden: "Warten Sie mit Ihrem Besuch ein, zwei Tage ab. Auch dann sind es noch gute und günstige Möbel zu haben. Und nehmen Sie am besten den Bus." Thomas K. Slotwinski