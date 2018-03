Das Mainzer Entrée schreckt viele ab

Der Bahnhofsvorplatz ist als Entrée der Stadt nicht immer einladend. Er ist Treffpunkt für Punker, Obdachlose, Betrunkene. Doch für die Polizei sind nicht die das Problem, sondern eher aggressive, angetrunkene "Spätheimkehrer", die zu ihrem Zug wollen.

Foto: Harry Braun

Mainz – Die leer stehenden Gebäude gegenüber des Hauptbahnhofs sind das eine.

Doch mehr noch als am traurigen Dornröschenschlaf des Hotels Central Eden oder an der 60-er-Jahre-Hässlichkeit des früheren Ärzte-Hochhauses stören sich viele Passanten daran, was ihnen auf dem Bahnhofsvorplatz so begegnet.

Da kreuzen Gruppen von gepiercten Punkern mit steilen Frisuren oder in Schwarz gekleidete "Goths". Obdachlose treffen sich an Bushaltestellen, bei sich ihre Hunde ohne Leine. Die Tiere sind zwar meist friedlich, liefern sich aber mit anderen Hunden schon mal eine Bellerei. Betrunkene pöbeln und streiten sich laut – das alles ist wohl nicht gefährlich, aber keine Visitenkarte am Entrée der Stadt.

Die Bundespolizei ist eigentlich nur innerhalb des Bahnhofsgebäudes zuständig. Wenn aber draußen was passiert, "dann greifen wir im Rahmen der Eilzuständigkeit ein und geben später an die Mainzer Polizei ab", sagt Pressesprecher Stefan Haina. Zwei bis drei Straftaten pro Woche, vor allem Tätlichkeiten und Beleidigungen, so schätzt er das Aufkommen. 2011 wurden auf dem Bahnhofsvorplatz 71 Straftaten registriert, berichtet Norbert Engel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion 2. Schwerpunkt sind die Ausgeh-Nächte am Freitag und Samstag.

"Das Problem sind die alkoholisierten, teils aggressiven Rückfahrer", die nachts oder am frühen Morgen zum Zug wollen. Engel: "Darunter gibt es immer einige, die Stunk wollen." Die Klientel vom Tage sei überwiegend friedlich und harmlos. Hier für Ordnung zu sorgen, ist Sache der Stadt. "Wir sind nahezu täglich vor Ort", sagt Pressesprecher Ralf Peterhanwahr. Wer sich auf Bänken niederlässt, werde angesprochen, ob er auf den Bus wartet. Beim zweiten Mal gibt es einen Platzverweis. Bußgelder bis zu 5000 Euro für Verstöße gegen die "Verordnung zur Gefahrenabwehr" sind zwar möglich, bringen aber nicht viel. "Bei der Klientel ist nichts zu holen." Claudia Renner