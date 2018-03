Das ist los am Wochenende in und um Mainz!

Feste feiern ist an diesem Wochenende in Mainz und Umgebung angesagt. Hier ein Überblick für alle, die noch nicht wissen, was sie an den möglicherweise heißesten Tagen im Jahr unternehmen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Von links: die scheidende Harxheimer Weinkönigin Lena I., die neue Harxheimer Weinkönigin Ann Christin Friedrich und die rheinhessische Weinprinzessin Natalie Bockius. Foto: Bernd Eßling

Hier ein Überblick für alle, die noch nicht wissen, was sie an den möglicherweise heißesten Tagen im Jahr unternehmen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Zur Laubenheimer Kerb lädt der örtliche Heimat- und Verkehrsverein (HVV) seit gestern in den romantischen Park von Laubenheim unter Schatten spendende Bäume ein. Bis Montag kann man hier essen und trinken, Musik hören und Karussell fahren und das bunte Angebot der Laubenheimer Vereine genießen.

Auch in Drais ist Kerb, bis Dienstag auf dem Dorfplatz. Samstagabend geht es offiziell um 19 Uhr los – übrigens mit dem Faßbieranstich durch MRZ-Redaktionschef Thomas K. Slotwinski. Gefeiert wird dabei auch der 275. Geburtstag der katholischen Kirche Maria Königin.

Das Brunnenfest in Marienborn lockt bis Sonntag vor die Wallfahrtskirche. Die Feierlichkeiten mit Musik beginnen am Samstag um 19 Uhr im Borner Grund. Der Infobus der Mainzer Verkehrsgesellschaft wird Sonntag von 12 bis 18 Uhr vor Ort sein.

In Mombach wird zum Rheinuferfest und zur Kerb geladen. Mit besonderem Programm: Unter anderem startet Samstag um 14 Uhr ein Drachenbootrennen, der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Skat- und Würfelturnier.

Wie bereits in den Vorjahren, lädt die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt auch in diesem Jahr wieder zu ihrem "Tag der Feuerwehr" am Samstag ab 11 Uhr am Gerätehaus in der Neubrunnenstraße 13.

Und dann gibt es noch runde Geburtstage: Der DRK Ortsverein Weisenau feiert am Sonntag um 11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule in Weisenau sein 50. Bestehen mit einem gemütlichen Nachmittag, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Aktionen für Kinder und der Möglichkeit zur Blutspende. Und Heidesheim würdigt sein 1250-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

Außerdem ist in Kostheim bis Montag Weinfest am Weinbrunnen. Highlight ist die Krönung der Weinkönigin Stephanie I. am Samstag um 18.30 Uhr. In Harxheim ist Weinhöfefest. Und wer die Anfahrt nicht scheut, kann sich auch nach Guntersblum zum bekannten und beliebten Kellerwegfest begeben. ih