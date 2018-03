Das Grab des Nazareners neu entdeckt

Er schuf ab 1862 die großen Fresken im Mainzer Dom und gilt als einer der großen „Nazarener“. Doch an seinem Ehrengrab auf dem Mainzer Hauptfriedhof klebt ein gelber Zettel mit der Aufschrift „Vorsicht Unfallgefahr Grabstein lose“.

Dagmar Bludau und Hildegard Coester an Philipp Veits Grab. Foto: Bernd Eßling

Mainz – Er schuf ab 1862 die großen Fresken im Mainzer Dom und gilt als einer der großen „Nazarener“. Doch an seinem Ehrengrab auf dem Mainzer Hauptfriedhof klebt ein gelber Zettel mit der Aufschrift „Vorsicht Unfallgefahr Grabstein lose“. Den Zettel haben Mitarbeiter des städtischen Wirtschaftsbetriebs angebracht.

Philipp Veits Darstellung der Taufe Jesu im Mainzer Dom. Foto: Bernd Eßling

Die mit Veits Büste versehene Grabanlage im Feld 15, Reihe 15, wird in Kürze in Abstimmung mit der städtischen Denkmalpflege wieder standfest gemacht, erläuterte Jeanette Wetterling am Freitag bei einer Ortsbegehung. Mit dabei waren zwei Mainzerinnen, die sich bereit erklärt haben, Veits Ehrengrab und vielleicht noch einige andere zu pflegen: Hildegard Coester und Dagmar Bludau, zwei kunstbegeisterte Rentnerinnen.

"Da in Kürze im Landesmuseum die große Nazarener-Schau eröffnet wird, wollten wir auf das verwahrloste Grab hinweisen", berichten Coester und Bludau – und wurden von der Stadt mit offenen Armen empfangen. Michael Lingnau, Bereichsleiter Grünunterhaltung beim Wirtschaftsbetrieb, brachte den beiden am Freitag gleich die Liste mit allen 44 Ehrengräbern mit, für deren Instandhaltung und Pflege der Wirtschaftsbetrieb zuständig ist.

Auf dieser Liste sind alle Standorte angegeben, so dass Coester und Bludau in Ruhe entscheiden können, wie viele Ehrengräber sie pflegen möchten. Voraussetzung ist, dass die Gräber vorher vom Wirtschaftsbetrieb instand gesetzt werden, falls dies erforderlich ist.

Wichtig ist, dass eine lückenlose Pflege gewährleistet ist, betont Lingnau. Daher sollten die beiden Mainzerinnen sich mit ihm abstimmen, um welche Grabstätten sie sich kümmern möchten.

Philipp Veit, 1793 in Berlin geboren und 1877 in Mainz verstorben, war Sohn des Bankiers Simon Veit und seiner Frau Brendel, der ältesten Tochter von Moses Mendelssohn, einem deutschen Philosphen der Aufklärung. Die Mutter war in zweiter Ehe mit Friedrich Schlegel verheiratet.

Veit wuchs bis 1806 bei seiner Mutter in Jena, Paris und Köln auf, zog dann zurück zum Vater nach Berlin. Er studierte ab 1808 an der Kunst-Academie in Dresden. 1815 schloss er sich den "Nazarenern" an. 1830 wurde Veit als Direktor des Städelschen Instituts nach Frankfurt berufen. Auch hier schuf er eine Reihe von kirchlichen Gemälden, unter anderem das dortige große Fresko, das die Einführung des Christentums und der Künste in Deutschland zum Gegenstand hat.

Als der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel Ketteler ab 1862 die Ausschmückung des Mainzer Doms vornehmen ließ, wandte er sich an den inzwischen in Mainz ansässigen "Nazarener" Philipp Veit. Die Fresken mit 20 Szenen aus dem Leben Jesu sind ein Markenzeichen des Mainzer Doms bis heute. Armin Thomas

Hinweis: Das Arp Museum Rolandseck zeigt derzeit "Die Eroberung der Wand. Nazarener im Blick der Gegenwart" (bis 16. September). Das Landesmuseum Mainz präsentiert vom 10. Juni bis 25. November "Die Nazarener – vom Tiber an den Rhein". Und im Speyerer Dom wird Ende 2012 die neue Dauerausstellung zu den Domfresken von Johann Schraudolph eröffnet.