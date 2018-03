Das Bewusstsein für Sicherheit auf dem "Ohr" ist geschärft

10.000 Menschen werden an Pfingsten auf der Zitadelle erwartet. Nach der Katastrophe bei der Duisburger Loveparade haben sich die Sicherheitsbestimmungen auch für das Open Ohr Festival verschärft.

Mainz – Nach der Katastrophe bei der Duisburger Loveparade haben sich die Sicherheitsbestimmungen auch für das Open Ohr Festival verschärft. Ordnungs- und Jugendamt haben ein 46 Seiten langes Sicherheitskonzept erstellt.

In allen vier Ecken soll Open Ohr drin stecken. Das ist das Gelände der Zitadelle. Zur Vergrößerung bitte anklicken! Wir bringen den Lageplan an dieser Stelle, weil einem jedes Jahr verwirrte "Neuzugänge" begegnen, die partout den Weg zum Veranstaltungsort "Auf der Mauer" nicht finden. Neben dem Süßwarenstand die Treppe hoch, ist doch ganz einfach... Grafik: Open Ohr

Im Vorfeld wurde dafür alles, was irgendwie an Notfällen und Katastrophen passieren könnte, durchgespielt und dokumentiert, erklärt Marcus Hansen, Jugendamtsmitarbeiter und zuständig für die Festival-Infrastruktur. Mehr als 10.000 Leute werden an Pfingsten auf der Zitadelle erwartet. "Duisburg hat das Bewusstsein geschärft", sagt Hansen. Doch generell sei man beim Open Ohr bereits seit dem Jahr 2007, als ein Sturm über die Hauptwiese fegte und Besucher evakuiert werden mussten, für das Thema sensibilisiert, so Hansen. "Wir haben damals gemerkt, dass Absprachen nicht so funktionieren, wie geplant. Das Wort Sicherheitskonzept existierte aber schlichtweg noch nicht."

Seit vier Jahren arbeiten die Festivalmacher deswegen nun mit einer externen Sicherheitsfirma zusammen, die ihre Leute an Eingängen und Bühnen postiert. Darüber hinaus gibt es Kontrolldienste auf dem Festivalgelände. Rund 40 Mitarbeiter von Jugendamt sind beim Open Ohr im Einsatz, hinzu kommen 60 eingekaufte Helfer, meistens Studenten oder Schüler. Alle, inklusive der Standbetreiber, wurden im Vorfeld genau auf Not- und Katastrophenfälle vorbereitet. Darüber hinaus gibt es Notausgangsschilder und eine Notstrombeleuchtung. Um den Sanitätsdienst kümmert sich der Arbeiter Samariter Bund (ASB), der im Gebäude des Festivalbüros an allen Tagen vor Ort ist.

Firma betreut den Zeltplatz

Zum ersten Mal arbeitet das Jugendamt bei der Verwaltung des Zeltplatzes mit einer externen Sicherheitsfirma zusammen. Die Folge: Die Preise für den Zeltplatz sind auf 15 Euro angestiegen und Pavillons und Sofas sind verboten. Per Mail, über Facebook und einen eigenen Weblog gab es anfangs massive Proteste gegen die neue Regelung, erzählt Hansen. Doch die Entscheidung für den Betreiber bereut er nicht: "Auf den Zeltplätzen wurden in den letzten Jahren Partyzelte aufgebaut und eigene DJs engagiert – direkt neben den Anwohnern. Manche Leute haben gezeltet, sind aber gar nicht aufs Festivalgelände gekommen Das geht nicht. Wir wollen kein zweites Festival auf dem Zeltplatz." Andrea Wagenknecht