Darf's ein bisschen mehr sein?

Die Mischung macht's. Ganz offenbar, denn in einigen Läden findet zusammen, was nicht zusammengehört. Hier kommt unsere Auswahl von ganz speziellen Mainzer Gemischtwarenhändlern.

Metzgerei trifft Videoverleih

Gute Fleischwurst und gute Filme gibt es bei Peter Leussler. Der Metzger ist Filmfan und lässt an seiner DVD-Sammlung auch seine Kunden teilhaben. Seit Kurzem wieder, denn dieses Extra hatte er lange nicht im Programm: "Bei uns ist immer viel los. Früher habe ich jeden Verleih in ein Buch eingetragen, aber dann wurde mir das alles zu viel. Seit zwei, drei Monaten verleihe ich aber wieder Filme", erklärt Leussler. Wer in seiner Metzgerei nun blutige Splatterfilme erwartet, der irrt. Unter den knapp 60 bunt zusammengewürfelten Filmen sind viele "gute", wie Leussler betont, etwa die schwedische Tragikomödie "Wie im Himmel", die 2005 für den Oscar nominiert war. Ein paar Actionstreifen, die das junge Publikum ansprechen sollen, hat er auch. Die ganze Chose sei mit dem Ordnungsamt abgeklärt, sagt er. So nimmt er kein Geld für den Verleih, sondern lediglich zehn Euro Pfand. Und hofft darauf, dass seine Kunden die DVDs wieder zurückbringen.

Kontakt: Metzgerei "Beim Peter", Peter Leussler, Kurfürstenstraße 49, Telefon 06131/ 674659, www.beim-peter.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 16 Uhr, Samstag 7 bis 13 Uhr.

Weinhandel trifft Wohndeko

Seit März betreibt Michael Reinfrank seine Weinraumwohnung in der Neubrunnenstraße 14. "Vorsicht, geile Weine!" sagt ein Schild an der Wand und macht klar, worum es dem Winzer geht: Dem Wein sein versnobtes Image nehmen, denn gute Tropfen sind für alle da. "Die meisten Weinläden sind zu klassisch und andächtig. Von Freunden habe ich immer gehört, dass sie sich in vielen unwohl fühlen, weil sie ihnen das Gefühl geben, sie dürften nur reingehen, wenn sie Ahnung von Wein haben", sagt Reinfrank. Das soll bei ihm anders sein. Deshalb hat er sich überlegt, das Thema Wein mit weiteren Produkten aufzulockern. Durch Zufall ist er im Internet auf Recycling-Wohnaccessoires gestoßen. Die originellen Objekte der Hamburger Manufaktur Lockengeloet gibt es nun auch bei ihm. Zwischen Riesling und Silvaner findet man Aschenbecher und Uhren aus alten Platten und Flaschenöffner aus Kickerfiguren. Lichterketten aus Frankreich gibt es, außerdem "Schlüsselromane": Aus Büchern wie "Jack, die Bärenklaue" sind Schlüsselbretter geworden. Die Mischung aus Wein und Wohnen läuft laut Reinfrank, der in diesen heißen Tagen den leichten "Ein-Arsch-Silvaner" von Michael Teschke aus Gau-Algesheim empfiehlt, überraschend gut. Im Verkauf halte sich beides die Waage. Ursprünglich hatte Reinfrank mal geplant, einen ausrangierten Seecontainer zum mobilen Weinhandel umzubauen und damit durch die Lande zu ziehen. Aber das Vagabundenleben schien ihm dann doch nicht so erstrebenswert.

Kontakt: Weinraumwohnung, Michael Reinfrank, Neubrunnenstraße 14, Telefon 06131/ 2154866, die Homepage www.weinraumwohnung.de ist im Aufbau. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 19.30 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr.

50ies-Style trifft Fashion von heute

Wer "Debbie's 59" betritt, der rechnet mit allem: mit Marlon Brando am Föhn, Buddy Holly hinterm Tresen und Audrey Hepburn unter der Trockenhaube. So stilecht versprüht der Friseurladen mit seiner reizenden Pomade-Bar den Charme der 50er. Vor fünf Jahren hat ihn Debora Troglia eröffnet und "eigentlich brummt er seit der ersten Woche", wie die Friseurmeisterin im Petticoat sagt. Ihre Kunden kommen aus der Region, aber auch aus Berlin, Heidelberg und so mancher durchreisende Schwede mache auch gerne mal einen Stopp in der Frauenlobstraße 59. Ihr 50ies-Faible hat sie seit Teeniezeiten, als sie noch im Schwarzwald lebte. "Es hat mich über die Musik früh in die Subkultur gedrängt. Anfangs in Richtung Punk, aber dann bin ich beim Rock 'n' Roll gelandet. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus und eng mit meinen Großeltern aufgewachsen und finde daher vieles aus dieser Rock- und Schlagerszene richtig heimelig", erklärt sie lachend. Aber keine Sorge, niemand muss Angst haben, wie Peter Kraus auszusehen. Debbie hat ihr Handwerk im Hier und Jetzt gelernt und macht gern zeitgenössische Schnitte, auch wenn sie findet, dass man "Altes kennen muss, wenn man Neues will". Deshalb hat sie sich auch das Legen von Wasserwellen à la Rita Hayworth selber beigebracht. Wem Haareschneiden übrigens nicht reicht, der kann ein Shooting buchen und sich nach Art der 20er, 50er oder einer anderen Epoche stylen lassen. Außerdem verkauft sie Klamotten, die nicht alle historisch angehaucht sind. Früher gab es einen Shop im Keller, mittlerweile werden die Stücke des Labels "Pineapple Dresses" oben im Friseurladen angeboten. Sie stammen von Schneiderin Tina Heilmann. Dazu gibt es Fashion von "Schäbig Deluxe". Macher Florian Moosmann kam eigentlich als Kunde zu Debbie, mittlerweile hängen seine bedruckten Shirts aber auch zum Verkauf aus.

Kontakt: Debbie's 59, Debora Troglia, Frauenlobstraße 59, Telefon 06131/5864421. Öffnungszeiten: Je nach Terminen, in der Regel aber Montag bis Freitag von 11 bis etwa 19 Uhr, mittwochs bis 14 Uhr.

Indianerschmuck trifft Grafiken

Traumfänger, Türkisschmuck, Mokasins, Gürtel, gewebte Taschen, Cowboyhüte – seit 1979 vertreibt Ingeborg Wollweber am Fuß der Gaustraße Indianerschmuck und mehr. Früher waren unter "mehr" Geschenke aller Art zu verstehen, seit einigen Jahren sind es alte Stiche und Grafiken. Das Interesse an Indianerkulturen hat sie seit Kindesbeinen und nicht nur, weil sie, wie sie lachend erzählt, "gerne Karl May gelesen hat". Von Steinen wie Türkis, Onyx, Perlmutt und Jett war sie immer begeistert. Über ihren Sohn, einen Amateurfunker, hatte Wollweber vor Jahrzehnten Kontakt zu Amerikanern gefunden. Irgendwie kam eins zum andern und plötzlich fuhr sie in den USA durch Reservate, über Märkte und Messen und kaufte Waren für ihr winziges Lädchen ein. Das ist aber alles schon ziemlich lange her. "Bis Mitte der 90er etwa waren Indianersachen total im Trend, aber das hat nachgelassen", erzählt sie, während sie an ihre Schmucktheke lehnt und hinter ihr fedrige Traumfänger in Serie hängen. Das Interesse an alten Stichen hat sie von ihrem früheren Mann. Beides zusammen findet durchaus Publikum, wie sie berichtet. Viele Touristen kämen von der Stephanskirche herunter und interessierten sich für die Stadtansichten, andere Kunden wollen ein originelles Schmuckstück kaufen. Wie lange sie den Laden noch betreibt, weiß sie noch nicht. Mittlerweile ist sie 80 Jahre alt und denkt ans Aufhören.

Kontakt: Inges Store, Ingeborg Wollweber, Gaustraße 67, Tel. 06131/222066. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Buchladen trifft Café

"Bukafski" haben Matthias Dölger und Marco Rocco Roberto ihren Laden genannt, und da steckt alles drin: Buch, Kaffee, Bukowski. In dem kleinen Eckladen am Gartenfeldplatz kann man gemütlich in der Sonne sitzen und seinen Espresso schlürfen, in erster Linie verstehen sich die beiden aber als Buchhändler. Wer möchte, darf in die Werke reinschmökern, aber man sollte sie pfleglich behandeln, verliehen wird nichts. Nach 13 Monaten Betrieb sind die beiden zufrieden, wie Dölger sagt: "Wir haben damals ein Alleinstellungsmerkmal gesucht und unsere Mischung hier funktioniert. Cafébetrieb und Buchverkauf – das hält sich eigentlich die Waage." Namenspatron Charles Bukowski, den Dölger und Roberto verehren, ist ein kleiner Schrein gewidmet. Beatliteratur ist aber nicht der einzige Akzent der Stadtteilbuchhandlung, die vor allem von Studenten und jungen Familien besucht wird: "Wir haben in unserem Sortiment auch Bestseller, wollen uns aber schon abheben, etwa mit Graphic Novels sowie Büchern von Bilderbuch- und Indieverlagen."

Kontakt: Bukafski, Matthias Dölger und Marco Rocco Roberto, Kurfürstenstraße 9, Telefon 06131/8845693, www.bukafski.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 19 Uhr, Samstag von 9.30 bis 18 Uhr.

Café trifft Accessoires

"Annabatterie" heißt das Selbstbedienungscafé am Gartenfeldplatz, das Frühstück, Snacks, Kuchen, Kaffee, Tee, Schorle und handgefertigte Accessoires bietet. Hier süffelt man seinen Latte aus Omas Porzellan und schmaust zwischen Spitzendecken. Geschäftsführerin ist Gesa Kohlenbach, die das Vintage-Café vor zwei Jahren mit ihren Geschwistern gegründet hat – Parole: "[i:t mor keyk]" (auf deutsch: esst mehr Kuchen). Wer die prachtvollen und leckeren Törtchen hinter der Glastheke sieht, lässt sich das nicht zweimal sagen. Die Rezepte dafür stammen teils von Kohlenbach selbst. Sie hat Architektur studiert, nebenbei in der Gastronomie gejobbt und hatte früh vor, ein eigenes Café zu eröffnen. Ideen dazu hat sie auf Reisen gesammelt. Annabatterie, benannt nach dem Gemüsegarten von Herzogin Anna, wirkt auf reizende Art selbst gebastelt und so passt das kleine Extra im Angebot wunderbar in den freundlichen Raum. Gleich neben der Küche hängen über einem Tisch handgemachte Accessoires von Designern der Region. Eva Rhabarber präsentiert beispielsweise "glückliche Taschen" für Lieblingsobjekte aller Art. Auch Dirk Modrok vom Label Ilovemixtapes hat hier ab und an Produkte hängen.

Kontakt: Annabatterie, Gesa Kohlenbach, Gartenfeldplatz 2. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende bis 21 Uhr.

Friseur trifft Café trifft Fashion

Auf gleich drei Standbeinen steht das Hairgroove in der Gaustraße. 2007 haben Erik Eske und Alexander Zwick das Geschäft eröffnet, ihr Angebot: "Cut, Coffee & Clothes". Friseur Eske ist für Haare zuständig, Zwick für Getränke und Textilien. Gleich am Eingang des kleinen Ladens finden sich die modischen Einzelstücke, die alle zwei Wochen wechseln. Linker Hand wird vor hohen Spiegeln frisiert, während an der Decke der prunkvoll kitschige Kronleuchter klimpert. Wer zu früh dran ist oder nur einen Kaffee, eine Ovomaltine oder eine Fritz Kola trinken möchte, kann auf dem großen beigen Ledersofa Platz nehmen. Die Idee zu dem ungewöhnlichen Dreierpack stammt aus Österreich und der Schweiz, wie Zwick erklärt. Dort haben sich die Geschäftspartner inspirieren lassen. "Die Kombination kommt gut an, aber es hat gedauert, bis das Ganze in Mainz durchgesickert ist", sagt Zwick. Gut sei gewesen, dass Eske schon einen Friseurladen neben dem Altstadtcafé hatte. Den führe er nun zwar nicht mehr, aber die Kunden seien mit in die Gaustraße gekommen. Einen Schwerpunkt hat der Laden laut Zwick nicht, denn oft ergibt sich eins aus dem anderen: Während sich Kunden aufstylen lassen, entdecken sie im Spiegel hinter sich die Kleiderständer und schlagen auch hier zu. Der Kaffee, den es auch zum Mitnehmen gibt, wird außerdem gern von Touristen gekauft, die aus der Stephanskirche kommen. Ein besonderes Angebot hat das Hairgroove: Haareschneiden bis 22 Uhr. Wer es wegen ungewöhnlicher Arbeitszeiten nicht tagsüber zum Friseur schafft, kann bei Eske einen Termin zu später Stunden haben.

Kontakt: Hairgroove, Erik Eske und Alexander Zwick, Gaustraße 24, Telefon 06131/1445656. Öffnungszeiten: Je nach Terminen, in der Regel öffnet der Laden um 10 Uhr, frisiert wird aber erst ab 13 Uhr.

