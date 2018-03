Cinestar-Crew bestreikt den Parsifal

Der Tarifkonflikt bei den CineStar-Kinos ist am Samstag in eine neue Runde gegangen. Die Mitarbeiter haben sich eine symbolträchtige Vorführung für ihren Streik ausgesucht: Die Live-Übertragung des Parsifals aus Bayreuth.

Mainz – Der Tarifkonflikt bei den CineStar-Kinos ist am in eine neue Runde gegangen. Die Mitarbeiter haben sich eine symbolträchtige Vorführung für ihren Streik ausgesucht: Die Live-Übertragung des Parsifals aus Bayreuth.

27 Euro, um die drei Akte des Parsifal live aus Bayreuth im Kinosessel zu erleben und in der Pause ein von Festspielleiterin Katharina Wagner moderiertes Programm zu sehen: Es ist kein ganz alltägliches Angebot, das die Cinestar-Kinos an diesem Samstag machen. Und es ist eines, das die Beschäftigten nutzten, um wieder ein Zeichen zu setzen. Die 27 Euro entsprechen dem, was eine Servicekraft dort mit einem Stundenlohn von 6,81 Euro in vier Stunden verdient, rechneten Mitglieder der Tarifkommission vor. Sie erwarteten eine starke Beteiligung der Beschäftigten und Verstärkung aus Frankfurt – und wussten auch vorher bereits, dass ihr Streik für den Betrieb kaum Auswirkungen hat: „Die Arbeitgeberseite konnte schon damit rechnen. Und Leiharbeitnehmer stehen bereit."

Dennoch bekamen die Besucher die Botschaft der rund 40 Mitarbeiter zumindest mit – auch weil Unterstützung vom Frankfurter Cinestar nach Mainz gekommen war. Die Mitarbeiter stellen ihre Situation so dar, dass sie sich im falschen Film fühlen: Die Tarifauseinandersetzungen laufen seit einigen Wochen. In der letzten Verhandlungsrunde sind die Tarifverhandlungen gescheitert.

Das Angebot der Arbeitgeberseite über eine Laufzeit von 4 Jahren hatte 25 Cent mehr Stundenlohn vorgesehen, wobei es für die Monate Januar bis August 2012 keine Erhöhung geben soll. Die Arbeitnehmer wünschen sich 8 Euro Stundenlohn (12 Prozent unter dem letzten abgeschlossenem Tarifvertrag der Kinobranche) ohne Staffelung der Arbeitsbereiche sowie unbezahlte Freistellung der Mitarbeiter (zum Beispiel für Praktika), da viele der Arbeitnehmer Studenten sind.

Michael Holdinghausen, verdi Gewerkschaftssekretär in Mainz, hatte das Angebot "völlig inakzeptabel" genannt. Beobachter warteten auch Streikaktionen in anderen Cinestar-Kinos an diesem Wochenende.

Cinestar-Trafiskommissionsmitglied Sven Langensiepen ist mit dem Streik zufrieden: "Unsere Kollegen vom Frakfurter Metropolis und wir wollen heute heute etwas bewirken. Zu einem unverbindlichen Gespräch sind wir zwar am Dienstag eingeladen, aber eine Tarifverhandlung wird es nicht – und das wünschen wir uns."