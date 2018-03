Center: Besteht ECE auf Polizei?

Der Investor ECE will über eine Einbeziehung des Polizeigrundstücks in das geplante Einkaufszentraum an der Ludwigsstraße verhandeln. In einer ersten Einschätzung zum Leitlinien-Entwurf der Stadtverwaltung sagte ECE-pressesprecher Christian Stamerjohanns: "Eines der schwierigeren Themen ist sicherlich die Überbauung der Eppichmauergasse."

Die Polizeiinspektion 1 in der Weißliliengasse schließt jenseits der Eppichmauergasse an Karstadt an. Investor ECE will das Grundstück in das geplante Einkaufszentrum einbeziehen. Foto: Bernd Eßling

Die Stadt und das Gutachten von Junker & Kruse sind jedoch dagegen, dass sich ein Center über die Eppichmauergasse hinaus auf das Gelände der Polizeiinspektion 1 an der Weißliliengasse ausdehnt. Insgesamt könne ECE den Leitlinien zu 80 Prozent zustimmen, so Stamerjohanns. Bei 20 Prozent müssten Verhandlungen zeigen, ob man zu einer Lösung komme.

Altstadt-Politiker kritisieren das Papier in umgekehrter Stoßrichtung: Ihnen ist der Grenzwert von bis zu 28 000 Quadratmetern reiner Einzelhandelsverkaufsfläche zu hoch. "Das bedeutet eine Bruttogeschossfläche von circa 50 000 Quadratmetern", sagt die Fraktionssprecherin der Grünen im Altstadt-Ortsbeirat, Renate Ammann. "Das ist definitiv nicht hinnehmbar." Grüne und SPD fordern ein räumliches Modell der Shoppingmall: "Damit die Bürger eine Vorstellung der Dimension bekommen." Für die Altstadt-CDU steht der Eckwert im Widerspruch zur Bürgerbeteiligung in den "Ludwigsforen". "Von allen Teilnehmern wurde immer wieder eine Brutto-Verkaufsfläche von 25 000 Quadratmetern inklusive Gastronomie und Dienstleistungen gefordert", so ihr Altstadt-Chef Thomas Gerster. Die Verwaltung ignoriere auch einen einstimmigen Beschluss des Ortsbeirats Altstadt.

Die Bürgerinitiative Mainzer Ludwigsstraße begrüßt die Festlegung auf mehrere Einzelgebäude anstelle eines Großkomplexes. Mainz eröffne sich die Chance auf ein städtebauliches Vorzeigeprojekt, sagte BI-Sprecher Hartwig Daniels. "Allerdings hat ECE noch nirgends gezeigt, dass sie das überhaupt können oder wollen."