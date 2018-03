Boehringer Ingelheim stößt sich an USA-Geschäft gesund

Nachdem das Auslaufen wichtiger Patente 2010 kräftig am Erlös des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim geknabbert hatte, geht es nun wieder aufwärts. Im vergangenen Geschäftsjahr ist das Familienunternehmen laut Andreas Barner, Sprecher der Unternehmensleitung, wieder deutlich über dem Markt gewachsen.

Die Produktion läuft auf Hochtouren: Für 2012 rechnet Boehringer Ingelheim mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich. Foto: dpa

Ingelheim – Nachdem das Auslaufen wichtiger Patente 2010 kräftig am Erlös des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim geknabbert hatte, geht es nun wieder aufwärts. Im vergangenen Geschäftsjahr ist das Familienunternehmen laut Andreas Barner, Sprecher der Unternehmensleitung, wieder deutlich über dem Markt gewachsen.

Gestützt durch gute Geschäfte in den USA gingen die Umsatzerlöse währungsbereinigt um 6,2 Prozent (13,2 Milliarden Euro) in die Höhe. Der Jahresüberschuss stieg von 888 Millionen auf 1,48 Milliarden Euro. "Für 2012 erwarten wir ein Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich", sagte Barner.

Im vergangenen Jahr trugen alle Geschäftsbereiche – verschreibungspflichtige Medikamente, Selbstmedikation, Tiergesundheit und Industriekunden – zum Wachstum bei. Während der wichtigste Absatzmarkt Amerika inzwischen einen Anteil von 46 Prozent am Konzernumsatz erreicht hat, liegen die Erlöse in Deutschland anteilig bei unter 10 Prozent. Und das, obwohl Boehringer mehr als 50 Prozent des gesamten Steueraufkommens im Inland abführt und einen ebenso hohen Prozentsatz der weltweiten Ausgaben für Forschung in Deutschland (2011: rund 1,5 Milliarden) investiert.

Pharmabranche als Schlüsselindustrie

"Die Pharmabranche ist eine wichtige Schlüsselindustrie für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. In der gesundheitspolitischen Diskussion hat man jedoch den Eindruck, dass die Arzneimittelhersteller allein als Kostenfaktor betrachtet werden", kritisierte Hubertus von Baumbach, in der Unternehmensleitung für Finanzen zuständig. Andreas Barner geht davon aus, dass die Politik die Erfordernis erkannt hat, die Regeln zu korrigieren. Denn: "Es kann nicht sein, dass wir zu europaweit tiefsten Preisen Medikamente vertreiben und zu höchsten Kosten in Deutschland forschen."

Forschung und Entwicklung hat für den zweitgrößten inländischen Pharmakonzern, der auch künftig nicht durch Zukäufe, sondern organisch wachsen will, einen hohen Stellenwert. So zählen die neuen Medikamente – der Gerinnungshemmer Pradaxa und die Diabetes-Arznei Trajenta zu den Wachstumstreibern. Absoluter Umsatz-Spitzenreiter ist Spiriva, ein Medikament zur Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Und die Innovations-Pipeline ist noch gut gefüllt. "Wir wollen vor allem in den Therapiegebieten Diabetes, Onkologie, Hepatitis-C, Lugenfibrose und Atemwegserkrankungen neue Medikamente zur Verfügung stellen", kündigte Barner an.

Mitarbeiterzahl stieg 2011

Die Ausrichtung auf weiteres Wachstum ließ 2011 auch die Mitarbeiterzahl im Konzern steigen. Weltweit kamen 1800 Beschäftigte (insgesamt 44 094) hinzu. Am Standort Ingelheim sind derzeit 6790 Mitarbeiter im Einsatz. Mit dem im vergangenen Jahr eingeweihten Pradaxa-Produktionsbetrieb wurden 116 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt flossen in den Ausbau des bereits bestehenden Betriebsgebäudes über mehrere Jahre 160 Millionen Euro.

Wichtig für die strategische Ausrichtung des Pharmariesen ist Hubertus von Baumbach zufolge die Konzentration auf die Märkte Brasilien, Russland, Indien und China, deren Bedeutung sich weiter signifikant erhöhen werde. "Wir wollen unser China-Geschäft von heute über 240 Millionen Euro mehr als vervierfachen", steckte der Finanzexperte die Marschrichtung ab. Dafür werden in den nächsten fünf Jahren deutlich mehr als 100 Millionen Euro investiert. Unter anderem ist geplant, den Produktionsstandort in Shanghai zu einem Versorgungszentrum für ganz China weiterzuentwickeln.

Sabine Jakob