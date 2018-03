Blockupy will bald schon wiederkommen

Blockupy kommt wieder. Die Protesttage am Himmelfahrts-Wochenende waren "erst der Anfang", sagt Rolf Engelke von der Interventionistischen Linken, die Teil des antikapitalistischen Bündnisses ist. "Wir werden uns jetzt Aktionen überlegen, die diese Politik stören."

Bunten und zumeist friedlichen Protest soll es aus Sicht der Blockupy-Protestbewegung künftig häufiger in Frankfurt geben. Foto: dpa

Geht es nach der Partei Die Linke, ebenfalls Teil des Bündnisses, dann wird es im Herbst einen großen Kongress in Frankfurt geben. "Wir erwarten, dass die Stadt uns kostenlos Räume zur Verfügung stellt", sagt Linke-Chef Ulrich Wilken, "quasi als Entschädigungsleistung" für die untersagten Veranstaltungen in der vergangenen Woche. Andernfalls werde er Kundgebungen auf zwölf Plätzen anmelden, um in Zelten diskutieren zu können.

Auch Roland Süß von Attac Deutschland sagte: "Es gibt ein starkes Interesse, die von der Stadt verhinderten inhaltlichen und kulturellen Veranstaltungen nachzuholen." Süß und Wilken verweisen vor allem auf die verbotenen Diskussionen, Konzerte und Vorträge.

Dass auch der Linken-Bundestagsfraktion Veranstaltungen untersagt worden seien, sei eine "Einschränkung der Arbeit von Abgeordneten", die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben habe. Die Verantwortung sieht Blockupy vor allem beim Innenminister Boris Rhein (CDU), dessen "Diffamierungsversuchen" Stadt und Gerichte gefolgt seien.

Interventionist Engelke kündigte an, Blockupy wolle "das Finanzzentrum Frankfurt zu einem Wendland des Antikapitalismus machen". Die niedersächsische Region um Gorleben wird seit Jahrzehnten durch breite Proteste gegen Atommüll-Transporte geprägt. Zunächst werde das Bündnis der scheidenden Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) einen "unvergesslichen Abschied" bereiten. Die "Polizei-OB" Roth habe sich längst von ihrer liberalen Politik entfernt.

Dass das Bündnis trotz der "abschließenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts" weiterhin das Verbot kritisiere, zeige "ein sehr fragliches Rechtsstaatsverständnis", findet die CDU und will sich kommende Woche im Landtagsplenum einmal mehr einen Schlagabtausch mit der Linken liefern. Doch Wilken verweist darauf, dass bislang nur Eilanträge entschieden wurden. Ob das Bündnis die Verfahren weiter betreibe, sei allerdings unter anderem eine Geldfrage.

Die Polizei habe sich bei dem Einsatz in Frankfurt "zahlreicher Repressionsmaßnahmen" schuldig gemacht, wirft Blockupy ihr vor. So sollen Polizisten in die Demonstration "hineingetreten" haben. Volker Schmidt