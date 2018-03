Binger kämpft gegen Laterne vorm Fenster

Die Stadtsanierung in Bingen brachte für einen Anwohner der Badergasse eine böse Überraschung. Nur 60 Zentimeter vor seinem Wohnzimmerfenster strahlt seit einiger Zeit eine funkelnagelneue Natriumdampflaterne.

Foto: dpa

Die lockt laut dem Hauseigentümer nicht nur Insekten und Spinnen in seine Wohnung, sondern leuchtet auch die Wohnräume aus und lädt zudem Diebe zum Einsteigen durchs Fenster ein. Deshalb müsse die Stadt Bingen diese Laterne schleunigst wieder entfernen. Doch die Stadt will davon nichts wissen. Und so muss sich nun das Mainzer Verwaltungsgericht mit der Laterne auseinandersetzen.

Richter will auch keine Laterne

"Wir gehen schon von einer Beeinträchtigung aus", betonte der Vorsitzende Richter Bernhard Wanwitz, der für den Kläger Verständnis zeigte. Er möchte vor seinem Fenster auch keine Laterne haben, bekannte der Richter.

Doch auf das Verständnis der Richter kommt es in diesem Fall nicht an. Denn der Gesetzgeber habe für eine Versetzung von Straßenleuchten "sehr hohe Hürden" aufgestellt, erläuterte Wanwitz. Um als Bürger eine Umsetzung durchzusetzen, müsse die Wohnung durch die Beleuchtung praktisch nicht mehr nutzbar sein. So schlimm scheint der konkrete Fall aber nicht zu sein.

Sein Mandant sei über die Stadtverwaltung erbost, weil diese auf seine Angebote eher ungnädig reagiert habe, berichtete Rechtsanwalt Jochen Schötteler. Unter anderem hatte der Kläger vorgeschlagen, sich finanziell an einer Umsetzung der etwa 4,5 Meter hohen Laterne zu beteiligen. Die Kosten dafür würden rund 2500 Euro betragen. "Der Kläger hat ja schon alles angeboten", sagte Schötteler mit Blick auf den Briefwechsel zwischen seinem Mandanten und Stadtverwaltung.

Höhe Kosten befürchtet

Letztere sah bisher keinen Spielraum: Die Aufstellung der Leuchten sei unter anderem von verlegten Kabeln im Untergrund abhängig. Zudem werde durch die Platzierung der Lampen eine optimale Ausleuchtung der Straße ermöglicht. Das sei im Interesse der Allgemeinheit. Schließlich könnte der Hauseigentümer gegen die Insekten Fliegengitter einsetzen. Und dass Einbrecher an einer hell leuchtenden Laterne hochklettern, erscheine unwahrscheinlich.

Ein weiterer Grund für die bisherige Unnachgiebigkeit der Verwaltung dürfte die Angst vor weiteren Kosten sein. Denn vergleichbare Situationen mit Laternen vor Häusern seien keine Seltenheit, sagte Justiziarin Angelika Middelmann. Wenn alle eine Verlegung der Leuchten forderten, würde das für die Stadt teuer.

Vor Gericht gab sich die Verwaltung dann aber kompromissbereiter. Auf eine Anregung des Gerichts vor der Verhandlung hatte die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet. Ein Metallschirm am Leuchtkörper könnte das Wohnzimmerfenster vor einfallenden Licht schützen. "Man will die Leute ja nicht ärgern", betonte Middelmann. Um beiden Seiten Zeit für eine einvernehmliche Einigung zu lassen, wurde das Verfahren bis Ende August vertagt. Heiko Beckert