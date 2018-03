Bewährung für Prügeleien an Fastnacht

Nach dem Rosenmontagsumzug 2011 geriet ein Pärchen mit zwei Bekannten in Streit.Ergebnis: Eine blutende Nase und ein seitdem taubes Ohr. Opfer in allen Fällen: Frauen.

Mainz – So sollte ein Rosenmontag nicht ablaufen. Nach dem Ende des Umzugs 2011 gerieten ein anscheinend rabiates Pärchen und zwei Bekannte auf dem kurzen Weg zwischen Landesmuseum und Rathaus in gleich zwei Auseinandersetzungen. Ergebnis: Eine blutende Nase und ein seitdem taubes Ohr. Opfer in allen Fällen: Frauen.

Doch trotz der offensichtlichen Verletzungen, die zum Teil bis heute nicht verheilt sind, kam der Hauptangeklagte, ein 1984 geborener Kostheimer, mit einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und 150 Arbeitsstunden wegen Körperverletzung davon. Das Verfahren gegen seine mitangeklagte Freundin wurde eingestellt.

"Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig", kommentierte Richter Martin Pirron den Verlauf der Verhandlung. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte vorher betont, dass zum Teil kein "Tatnachweis" zu führen gewesen sei. Was der Anklage letztlich erwiesen schien, waren nur zwei Kopfstöße.

Sicher scheint, dass auf dem Heimweg zur Bushaltestelle an der Rheingoldhalle zwei verfeindete Familien aus Kostheim aufeinander trafen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dabei soll der Angeklagte eine 53-jährige Frau und ihre erwachsene Tochter angegriffen haben, dabei wurde die Nase der Mutter und wohl auch das Ohr der Tochter verletzt. Seine Freundin soll eine andere Tochter der Frau getreten haben.

Wenig später geriet der Angeklagte mit seinen Freunden an eine weitere Gruppe. Dabei soll er ein Mädchen, von dem er sich beleidigt fühlte, zu Boden gestoßen haben. Beim anschließenden Streit soll ein Bekannter des Angeklagten einen anderen Mann bedroht haben. Der rief die Polizei, die auch sofort eintraf.

Die Angeklagten und ihre Freunde bestritten die Vorwürfe. In beiden Fällen hätten die anderen mit dem Streit angefangen. Man habe sich nur verteidigt. Da sich zudem die Opfer des ersten Streits in zahlreiche Widersprüche verwickelten, vertraute selbst die Staatsanwaltschaft nicht mehr auf deren Glaubwürdigkeit. Und so kam es zu einem Rechtsgespräch, in dem sich die Verteidiger mit Staatsanwaltschaft und Gericht auf das milde Urteil einigten. Er könne gerade noch eine Bewährung vertreten, obwohl der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft sei, sagte Pirron. Offensichtlich habe der Angeklagte ein "Problem". Bei einem weiteren Vorfall könne er nicht mehr auf eine Bewährung hoffen. Heiko Beckert