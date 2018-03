Bei diesem Buch heißt's Ecken abknicken

Wie sieht die Zukunft des Buches in einer Welt der digitalen Medien aus? Auf diese Frage suchte Max Kostopoulos Antworten – und bekam prompt einen Preis für sein "Prinzip Buch".

Eine ausgezeichnete Idee hatte Max Kostopoulos mit seinem "Prinzip Buch". Foto: Harry Braun

Mainz –

"Es ist an der Zeit, das Buch neu zu erfinden", sagt der Kommunikationsdesigner. Er ist zum Gespräch in ein Mainzer Café gekommen. Vor ihm steht sein Laptop, gerade packt er drei Bücher aus: seine drei Experimente.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hatte Kreative zu einem Wettbewerb eingeladen. Sie sollten sich über das "Prinzip Buch" Gedanken machen, sollten neue Perspektiven für dieses alte Medium entwickeln. Eine Jury wählte dann die Masterarbeit des Mainzer Fachhochschulstudenten als den besten Beitrag aus. Kostopoulos gewann mit "eins und eins macht eins – drei intermediale Buchexperimente" den mit 1500 Euro dotierten ersten Preis.

"Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber für meinen Start in den Beruf ist das natürlich wunderbar", sagt Kostopoulos. Um die Zukunft des Buches hat er sich schon lange vor dem Wettbewerb Gedanken gemacht. Denn einerseits ist er überzeugt: "Kein Medium verdrängt das andere. Das war noch nie so." Das Buch habe also Zukunft. Andererseits: "Wir leben in einer Zeit, in der die Medien immer mehr verschmelzen. Da stellt sich die Frage: Wie kann das Buch multimedial erweitert werden?"

Drei Wege ist Kostopoulos gegangen. Dabei wollte er mehr tun, als nur eine CD-ROM beilegen. "eins und eins", das sind jeweils zwei Medien, aus deren Verschmelzung er einen Mehrwert gewinnt, aus denen er "eins macht".

Band eins, "Face the Book" kommt noch relativ konventionell daher. Kostopoulos stellte Definitionen des Begriffs "Buch" auf eine Facebook-Seite und ließ die Leute diskutieren, etwa über die UNESCO-Richtlinie, ein Buch sei eine Veröffentlichung mit mindestens 49 Seiten. "Da kamen Beiträge mit viel Niveau. Ich war erstaunt." Diese Wortmeldungen füllen gedruckt den ersten Band.

Band zwei, "Codierung", verbindet Film und Buch. Er enthält unter anderem einen QR-Code, über den der Leser einen kurzen Film am Computer ansteuern kann.

"Ecken Appknicken" dann verbindet Buch mit Wii. "In der digitalen Welt können wir ein Bild ranzoomen, etwas aus immer neuen Winkeln sehen." Das geht mit dem dritten Band, der eine App steuert. Der Designer hat daraus eine Art Konsole gemacht: Biegt der Leser eine Buchecke um, wird ein Bild auf dem Laptop größer. Ein Schwenken oder Kippen des Bandes eröffnet neue Perspektiven.

Das sind Spielereien, klar. "Aber aus dem Spieltrieb entwickeln sich Innovationen", sagt Kostopoulos. Das schlägt sich auch im Gespräch nieder. Von einer Krise des Buches will der Designer nichts wissen, er stellt die Chancen in einer sich verändernden Welt heraus. Tatsächlich gibt seine Trilogie Anstöße. Sie öffnet den Blick für neue Möglichkeiten. Schade nur, dass seine Bücher unverkäufliche Unikate sind. Aber digital kann jeder sie besuchen, den neuen Medien sei Dank. Gerd Blase

Kostopoulos im Netz: www.maxkostopoulos.de