Bahn-Slums: Abmahnung droht

Ein tristes Bild geben die Kleingartenslums auf Bahngelände in der Wormser Straße zwischen Gleisen und dem Leinpfad schon seit Jahren ab. Die Anwohner werden so langsam richtig sauer.

Kein schöner Anblick sind die Kleingartenslums auf dem Bahngelände in der Wormser Straße in Weisenau. Foto: Harry Braun

Foto: Harry Braun

Der Rheinblick ist durch die Müllablagerungen getrübt, die Hütten selbst sind unansehnlich, und die Anwohner werden so langsam richtig sauer. Hier könne nur noch ein Totalabriss helfen, ist die einhellige Meinung. Eigentlich sollte es sich hier um Kleingärten handeln, doch auch mit viel Fantasie lässt sich der einstige Nutzungszweck nicht mehr erkennen. Das Entree als Visitenkarte der Stadt wirft kein gutes Licht auf Mainz.

Vor einem Jahr wurde Ortsvorsteher Ralf Kehrein aktiv. Es gelang ihm, den Verantwortlichen der zuständigen Geschäftsführer der "Bahn Landwirtschaft" (BLW) im Bezirk Frankfurt zu einer Besichtigung zu bewegen. Der wollte handeln, doch verändert hat sich seitdem nichts zum Positiven.

Auf einer Länge von circa 60 Metern entlang der Wormser Straße in unmittelbarer Umgebung von Wohnhäusern und einer denkmalgeschützten Villa erstrecken sich Bretter- und Blechbuden und Lagerschuppen. Zur Bundesstraße hin zeigt sich das Gelände mit dem Hüttenchaos von seiner schrecklichsten Seite. Kehrein, der Ortsbeirat und die Anwohner beklagen den Zustand schon sehr lange. Diese fühlen sich nicht nur vom Anblick belästigt, sie fürchten auch um den Wert ihrer Immobilien.

Der zuständige Geschäftsführer hat sich mittlerweile von der BLW als betrieblicher Sozialeinrichtung, die die Grundstücke der Deutschen Bahn und des Bundeseisenbahnvermögens überwiegend an Kleingärtner weiterverpachtet, verbschiedet. Das teilte nun der Vorsitzende für den Bezirk Frankfurt, Wolfgang Kunz, auf MRZ-Anfrage mit. Nach Ansicht der aktuellen Fotos kam dieser schnell zum Schluss: "Wir müssen die Sache in Angriff nehmen, allein schon von unserer Satzung her."

Kunz wird nun die einzelnen Pächter erst anschreiben, dann vielleicht sogar abmahnen. Die Bilder haben ihn überzeugt. Noch ohne vor Ort gewesen zu sein, sagt Kunz: "Das können wir auf keinen Fall so lassen." Die internen Unterlagen hat er schon eingesehen. "Wir haben damals einen Brief an die Pächter geschrieben." Der sei allerdings noch freundlich gehalten gewesen. Doch lässt seine Reaktion hoffen, dass Kunz jetzt Nägel mit Köpfen macht. Kunz: "Laut Satzung heißt es: abmahnen." hel