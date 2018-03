Bad Kreuznach/Mainz: Wurde gestürzter Motorradfahrer von Rettungswagen überrollt?

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Samstagmorgen um 4.50 Uhr bei einem Unfall auf B 41 in Höhe von Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall. Der Fahrer eines nachfolgenden Rettungswagens erkannte die Unfallsituation nicht rechtzeitig.

Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach

Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach-Nord zu Fall. Der Fahrer eines nachfolgenden Rettungswagens, der mit zwei Patienten an Bord auf dem Weg ins Krankenhaus war, erkannte die Unfallsituation nicht rechtzeitig und überfuhr diverse Gegenstände, möglicherweise auch den auf der Fahrbahn liegenden Motorradfahrer.

Nach Erstversorgung am Unfallort wurde der schwerverletzte Motorradfahrer in die Mainzer Uni-Klinik transportiert. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Ein Unfallsachverständiger wurde an die Unfallstelle bestellt um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

Die Feuerwehr Bad Kreuznach war mit acht Kräften im Einsatz und leuchtete die Unfallstelle aus. Die B 41 war in Fahrtrichtung Autobahn ab 5 Uhr für die Dauer von ca. fünf Stunden komplett gesperrt. Die örtliche Umleitung erfolgte durch die Polizei.