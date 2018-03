Ausstellung: Kinder erobern die Kunsthalle

Aus unserem Archiv

Mainz

Schüler aus Mainz stellen derzeit unter dem Titel "My Way" Objekte und Bilder in der Kunsthalle aus. Die Schau ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Projektes zwischen zwei Schulen, der Paulusgemeinde in der Neustadt und der Kunsthalle. Die MRZ hat sich mit de Kindern die Ausstellung angesehen.