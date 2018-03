Ausnahmen bestätigen die Regel

Wer in Natur- und Landschaftsschutzgebieten und an Gewässern unterwegs ist, muss einiges beachten.

...während das Radeln derzeit doch eher schweißtreibend ist. Foto: Thao Vu Minh

Rheinhessen – Egal ob man mit dem Fahrrad oder den Walking-Stöcken unterwegs ist, entlang des Rheins bieten sich viele Gelegenheiten eine schöne Rast einzulegen. Man könnte ein Nickerchen halten, eine Runde schwimmen oder sich ein Würstchen grillen. Doch ist das erlaubt? Das Nickerchen ist unbedenklich, Schwimmen und Grillen weniger.

Wege nicht verlassen

In ausgewiesenen Naturschutzgebieten ist laut der Unteren Naturschutzbehörde das Verlassen der Wege verboten. Dies ist wörtlich zu verstehen und der Rhein ist somit tabu. Grillen ist ebenfalls, zum Schutz der Natur und der Tiere untersagt. Zuwiderhandlungen können zur Anzeige führen.

Soviel zu dem klar geregelten und durchsichtigen Teil. Jetzt weiter mit den Gebieten die nicht unter Naturschutz stehen. Generell werden diese auch geschützt. Hier steht der Erhalt der Landschaft an erster Stelle. Es soll also der Charakter der Landschaft auf lange Sicht erhalten bleiben. Da weder Grillen noch Schwimmen der Landschaft schaden, ist es im Allgemeinen nicht verboten. Aber: es gibt auch Abschnitte in den Landschaftsschutzgebieten in denen das Grillen nicht erlaubt ist.

Dort wo es erlaubt ist, ist meist auch schon ein offizieller Grillplatz mit Verweilmöglichkeit eingerichtet. Schwimmen darf man nur, wo man niemanden stört und sich selbst nicht in Gefahr begibt. Das heißt, Schiffsliegeplätze, Landungsbrücken oder Brückenpfeiler sind zu meiden.

Geldstrafen drohen

Wer sich nicht an diese Regeln hält und vom Naturschutzbund, dem Ordnungsamt oder der Wasserschutzpolizei erwischt wird, hat mit Geldstrafen zu rechnen. Laut der Wasserschutzpolizei kann der Verstoß gegen die Badeverordnung mit 10 bis 35 Euro verwarnt oder sogar mit 25 bis 200 Euro bestraft werden. Das Feuer machen in Naturschutzgebieten, oder dort wo es sonst noch verboten ist, kann mit einem Bußgeld in Höhe von rund 51 bis 2500 Euro belangt werden.

Strömung gefährlich

Findet man dann doch ein Plätzchen an dem weder Schwimmen noch Grillen ausdrücklich verboten ist, sind trotzdem einige Dinge zu beachten: Der Rhein ist nicht ungefährlich. Die Strömung sowie die Distanzen sind in einem Fluss dieser Größe schwer einzuschätzen und Bademeister gibt es keine. Wer schwimmen möchte, tut dies auf eigene Gefahr. Auch das Grillen ist, gerade im Bezug auf Flächenbrand, in der freien Natur erheblich gefährlicher als im heimischen Garten.

Etwas ist dann doch noch klar geregelt: Für jeglichen Schaden haftet der Betroffene selbst.