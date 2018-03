Aufbau für das Open Air hat begonnen

Auf der Großen Bleiche wird gebaut, geschleppt und gewerkelt. Denn am Samstag präsentiert RPR1 wieder das Rheinland-Pfalz Open Air und da muss von Soundtechnik bis VIP-Catering alles funktionieren.

Auf der Großen Bleiche geht's bald rund. Foto: Bernd Eßling

Mainz – Auf der Großen Bleiche wird momentan gebaut, geschleppt und gewerkelt. Denn an diesem Samstag präsentiert RPR1 zum achten Mal das Rheinland-Pfalz Open Air und da muss von Soundtechnik bis VIP-Catering alles funktionieren.

Nena ist mit etwa 22 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Am Samstag kommt sie nach Mainz. Foto: picture alliance / dpa

Da Jupiter Jones-Sänger Nicholas Müller krankheitsbedingt ausfällt, freut es die Veranstalter nun besonders, dass die übrigen Künstler alle bester Gesundheit sind. Für die Band aus der Eifel ist kurzfristig "The Voice of Germany"-Teilnehmer Mic Donet eingesprungen. Dieser dürfte sich auf Headliner Nena freuen, schließlich hat sie ihn in gewisser Weise berühmt gemacht: Bei "The Voice" saß die Pop-Legende in der Jury.

Wie jedes Jahr wird der Radiosender RPR1 live aus dem Regierungsviertel senden. Während sich die Moderatorenlounge bisher im Schatten des Landtags versteckte, wird diesmal eine Hebebühne rechts von der großen Hauptbühne eingerichtet. Von dort aus werden die RPR1-Moderatoren dann von 14 Uhr bis Mitternacht die Stimmung vor Ort anfeuern und im Radio übertragen.

Auch für die Sicherheit der Besucher ist laut RPR1 gesorgt. Das Gelände kann durch sieben Notausgänge verlassen werden und das Deutsche Rote Kreuz ist mit insgesamt vier Stationen vor Ort, um im Notfall schnell zu handeln. Trotzdem hoffen die Veranstalter natürlich, dass das Event friedlich verläuft. Davon sei aber auszugehen, denn in den vergangenen Jahren habe es nie größere Ausschreitungen gegeben, bestätigt der Sender. Einen detaillierten Lageplan gibt es hier.

Einlass ist ab 14 Uhr

Die Tore auf der Großen Bleiche sind ab 14 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr beginnt mit den Gewinnern des BigFM Musik-Nachwuchswettbewerbs das Bühnenprogramm. Um 16.40 Uhr spielt dann Ex-Revolverheld-Sänger Johannes Strate, anschließend Glasperlenspiel und Mic Donet. Ab 20 Uhr stürmen schließlich Marlon Roudette, Culcha Candela und Nena die Bühne. Neben dem Bühnenprogramm gibt es außerdem einen "Jugendinfomarkt", veranstaltet vom Wirtschaftsministerium. Direkt vor Landtag und Staatskanzlei präsentieren sich dort Non-Profit-Organisationen aus Rheinland-Pfalz mit Infoständen und Stationen zum Mitmachen. Die Themen reichen von Sport, Gesundheit und Naturschutz bis hin zu Aus- und Weiterbildung. Eröffnet wird der Markt zu Beginn des Festivals durch Ministerpräsident Kurt Beck.

Wenn die aktuellen Vorhersagen stimmen, dürfen sich die Besucher auf angenehm warme Temperaturen freuen. Doch im letzten Jahr konnte auch ein kalter Regenschauer der guten Laune keinen Abbruch tun. Im Gegenteil: Als das Open-Air 2011 zur Schlammschlacht wurde, kam die Stimmung richtig zum Kochen. Ida Schelenz