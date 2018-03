Arabische Literatur kommt seit 25 Jahren aus Mainz

Der Arabische Frühling mag viel bewegt haben, doch Aufbruchstimmung hinterließ er nicht in Tunesien – dort, wo alles begann. "Wir waren kürzlich da, in Monastir, dem Paradehafen, dem Aushängeschild von Präsident Ben Ali. Das war so deprimierend", erzählt Donata Kinzelbach. "Wo früher Tausende von Touristen waren, haben wir nur noch vier Europäer getroffen. Die Leute waren vorher schon arm. Jetzt haben alle gesagt: Es ist noch schlimmer geworden."

Zu ihrem Verlags-Geburtstag hat Donata Kinzelbach "Marokkanische Sprichwörter" verlegt. Foto: Bernd Eßling

Kinzelbach schmerzt diese Entwicklung. Schließlich ist sie nicht irgendeine Touristin. Seit 25 Jahren verlegt sie Literatur aus dem Maghreb. Sie hat die Länder der Region bereist, ist mit den wichtigen Autoren befreundet und hält längst Fachvorträge zu Themen wie "Umbruch in der arabischen Welt – was bedeutet das für die Frauen?". Ihr "Verlag Donata Kinzelbach" hat einen guten Klang, zumindest in den Kreisen, die sich auskennen. Die Verlegerin schaut auf mehr als 100 Titel zurück.

Im Grunde besteht der Verlag gerade mal aus Kinzelbach selbst und aus einem Büro in ihrem Haus in Gonsenheim, wo sie nun von den ihren Erfahrungen erzählt: Vor gut einem Vierteljahrhundert las sie ein Buch des Algeriers Rachid Boudjedra: "Ideale Topographie für eine offenkundige Aggression."

Algerier ist ihr Lieblingsautor

"Der schreibt ganz grandios", schwärmt Kinzelbach. Seine schier endlosen, kunstvoll gedrechselten Sätze hatten es ihr angetan. "Aber nicht nur die. Dieser Autor hat viele Facetten." Inzwischen verlegt die Gonsenheimerin seine Bücher. "Er ist sehr anspruchsvoll, aber er ist auch ein ganz Netter." Die Literatur war also gefunden, jetzt musste nur noch das Geld für die Verlagsgründung her. "Ich habe einen Bestseller geschrieben", gesteht Kinzelbach lakonisch. Damals war gerade ein neuer einheitlicher Berechnungsmaßstab (EBM) zur Abrechnung für Ärzte eingeführt worden, nun verfasste die studierte Literaturwissenschaftlerin den "Kommentar zum EBM". Der ging weg wie warme Semmeln, um die 10 000 Stück verkauften sich, das Startkapital war da.

Von Beginn an schrieb sich Kinzelbach anspruchsvolle Literatur auf ihre Fahnen. Boudjedra etwa ist in seiner Heimat so berühmt wie Goethe in Deutschland. "Sie können auf den Markt gehen. Da kennt ihn jeder, auch wenn ihn nicht jeder gelesen hat." Ganz wie bei Goethe eben.

Mit Leidenschaft vertritt die Verlegerin ihre Bücher, nicht nur Boudjedras Werke, auch die Neuerscheinungen: "Das hier ist so ein Buch, das perfekt ist", sagt sie zu "Mimi und Aicha" vom Mina Oualdlhadj. "Zwei junge Marokkanerinnen wachsen in Europa auf." Tradition und westliche Moderne treffen aufeinander. "Das ist sehr witzig geschrieben und hat trotzdem Niveau."

Könnte sie ihre Bücher per Mundpropaganda verkaufen, Kinzelbach würde wieder Bestseller verkaufen. Doch leider läuft es anders. Kleine Verlage haben wenig Chancen, ihre Produkte in die Buchhandlung zu bringen. Auch die Kosten sind hoch für die Gonsenheimerin. Sie muss Rechte kaufen, Übersetzer bezahlen. "Da lege ich von vorne herein 15 000 bis 20 000 Euro hin." Und dann gibt sie noch zu: "Ich habe keine Ahnung von Kalkulation."

Im November nach Marokko

Sie wird also niemals reich werden mit ihrem Verlag. "Aber ich habe den Luxus, dass ich das mache, was ich will", sagt sie.

Im November steht eine Literaturreise nach Marokko an. Ein renommierter Reiseveranstalter organisiert das meiste, Kinzelbach kümmert sich um die Inhalte. "Wir treffen meine Autoren", sagt sie. "Die fahren ein Stück mit uns mit und zeigen uns Orte, die der Tourist nicht kennt."

Das Angebot hat schon die Runde gemacht, zwei weitere Veranstalter haben bei Kinzelbach angefragt, bevor es überhaupt losgeht. "Ich könnte mir vorstellen, das öfter zu machen machen", sagt sie.

Aber hauptsächlich wird sie weiter Bücher verlegen. "Zum Jubiläum habe ich mir das hier gegönnt." Sie zeigt einen wunderschön gestalteten Band: "Marokkanische Strichwörter." Er ist im Zuge von Alphabetisierungskursen mit Frauen im Land entstanden, kalligrafische Kunstwerke zieren die Seiten.

"Fünf Jahre mache ich mindestens noch weiter mit dem Verlag", erzählt Kinzelbach zum Schluss. Tatsächlich sind ihr etliche Jahre mehr zuzutrauen. Literatur aus dem Maghreb wird also weiterhin aus Gonsenheim kommen.

Beim Hinausgehen fragt sie noch: "Wollen Sie denn nichts zum Lesen mitnehmen?" Klar! "Mimi und Aicha" kommt mit – und fasziniert mit der ersten Seite ... Aber das ist eine andere Geschichte.

Gerd Blase

Hinweis: Kontakt und Informationen zum Verlag unter www.kinzelbach-verlag.de