Adieu, Zidan: Mainz 05 zieht Option für Stürmer nicht

Der FSV Mainz 05 verzichtet in der kommenden Saison auf die Tore von Mohamed Zidan. Der Verein hätte bis zum 15. Mai die Option für den Ägypter ziehen müssen, hat dies aber nicht getan.

Mohamed Zidan Foto: DPA

Mainz – Der FSV Mainz 05 verzichtet in der kommenden Saison auf die Tore von Mohamed Zidan.

Der Verein hätte bis zum 15. Mai die Option für den Ägypter ziehen müssen, hat dies aber nach einem langen Gespräch zwischen Zidan, dessen Berater, 05-Manager Christian Heidel und Chefcoach Thomas Tuchel nicht getan. "Mo hat genau das gezeigt, was wir uns vorgestellt haben. Er hat sieben Tore geschossen, aber es gab Dinge, die eine Rolle spielen, wenn man sich zwei Jahre aneinander bindet“, berichtet Heidel.

Die 05er haben Zidan offensichtlich eine Option angeboten für ein Jahr, mit der Auflage, 20 Einsätze zu absolvieren, damit sich dieser Vertrag dann auf zwei Jahre verlängert. Dieses Risiko sei dem Stürmer zu hoch gewesen. „Die sportlichen Chancen und das wirtschaftliche Risiko müssen in Einklang stehen“, sagt Heidel. „Das ist nicht gewährleistet, wenn Zidan selbst 20 Einsätze als Risiko versteht.“

Der Ägypter, der nach seinen sieben Toren zu Beginn am Ende kaum noch eine gute Leistung erbrachte, hat ein fürstliches Gehalt bezogen am Bruchweg. Auch deswegen befürchten die 05er offenbar, dass es wegen Zidan, der ohnehin eine Sonderstellung im Kader für sich beansprucht, Probleme in der Mannschaft geben könnte. Die 05er haben das Ganze seit dem 15. Mai geheim gehalten, damit sich Zidan, der ja damit ablösefrei ist, einen anderen Klub suchen kann. Heidel: "Ich bin sicher, dass er einen Verein findet.“ Jörg Schneider