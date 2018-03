Abgehoben: In der Cessna einmal um Mainz herum

Seit 2004 bietet WFD Rundflug Deutschland von Finthen aus Spaß- und Genuss-Flüge an. Die MRZ hat sich mit einer Cessna in die Lüfte gewagt – aber nur 1500 Fuß hoch, höher darf sie nicht.

Layenhof – Schwacher Wind aus Nordost. Es ist freundlich, die Nachmittags-Frühlingssonne über Finthen wird nur leicht von ein paar Schleierwolken getrübt.

Pilot Cornelius Wielandt holt sich die Startfreigabe vom Tower und gibt Gas. Nach wenigen hundert Metern hebt die viersitzige Cessna 72, Baujahr 1964, von der Piste auf dem Layenhof ab. Startrichtung Ost. Wielandt zieht sie in einer Rechtskurve über den Ober-Olmer Wald, in Richtung Süd-Süd-Ost. Brummend klettert das kleine Flugzeug auf 1500 Fuß. Höher darf es nicht in den Anflugkorridoren des Frankfurter Flughafens. Das sind ungefähr 500 Meter.

Seit 2004 bietet WFD Rundflug Deutschland von Finthen aus Spaß- und Genuss-Flüge an. "Ganzjährig nur bei schönem Wetter und unter Sichtflugbedingungen", versichert Geschäftsführer und Berufspilot Mathias Schröder. Auch von den Flugplätzen Egelsbach bei Frankfurt und Aschaffenburg aus kann man Rundflüge von einer halben oder einer Stunde, sowie auch längere Streckenflüge buchen. Finthen ist jedoch seit jeher der Basis-Flugplatz des Zwei-Mann-Betriebs mit drei Cessnas. Noch haben sie ihr Büro in Wiesbaden. "Wir würden natürlich auch gerne auf den Layenhof ziehen. Aber es war ja jahrelang unklar, ob und wie es mit dem Finther Flugplatz weitergeht", sagt Mathias Schröder. Sechs Berufspiloten wechseln sich je nach Bedarf im Cockpit ab. Natürlich ist dem Geschäftsführer und leidenschaftlichen Flieger bewusst, dass gerade in Mainz in Sachen Fluglärm buchstäblich die Nerven blank liegen und die Sensibilität entsprechend hoch ist. "Wir fliegen im Flüstermodus. Unsere Cessnas hört man überhaupt nicht", erklärt Schröder und verweist auf die dicken Spezial-Endschalldämpfer unterm Bauch seiner Cessnas. Ortschaften würden gemieden, die Mainzer Innenstadt sowieso. "Das Fliegen mit uns soll Spaß machen und ein tolles Erlebnis werden", erklärt der 31-Jährige. "Menschen und Natur sollen in Einklang mit uns bleiben", sagt er pathetisch.

Pilot Wielandt hält auf das Hechtsheimer Messegelände zu, die Ebersheimer Windkraftanlagen kommen buchstäblich "auf Augenhöhe" in Sicht. Wielandt dreht südlich von Laubenheim nach Osten ab, meldet sich bei der Flugsicherung in Frankfurt an. "We now follow the rhine river to west." Die Bestätigung kommt knarzend aus dem Headset. Das kleine Flugzeug folgt jetzt dem Flusslauf, über die Mainspitze, entlang der Altstadt- Neustadt-, Hafenfront, der Ingelheimer Aue bis sich in der Nachmittagssonne rechts der Rheingau auftut. Niederwalluf, Oestrich-Winkel, Eltville. Wielandt lässt es sich nicht nehmen, einen Schlenker über Kloster Eberbach zu machen. Linker Hand Budenheim, Heidesheim, Ingelheim und ein weiter Blick ins sanft geschwungene rheinhessische Hügelland.

Schon kommen Rüdesheim, Bingen, die Germania in Sichtweite. Wielandt dreht nach links ab, es geht wieder ins Rheinhessische, über dem Autobahndreieck Nahetal wieder zurück nach Osten.

Schon aus der Höhe zwischen Ingelheim und Groß-Winternheim wird in der Ferne die Finther Landebahn sichtbar. Cornelius Wielandt nimmt Gas weg, die Cessna wird noch einen Tick leiser, scheint fast lautlos zu gleiten. Sinkflug. Die blühenden Obstbäume zwischen Ingelheim und Wackernheim kommen näher, der Layenhof. Rumpelnd setzt die Cessna auf der Piste auf und rollt aus. Schön. Jochen Dietz

Nähere Infos über die beschaulichen Rundflüge auf www.rundflug-deutschland.com oder Telefon 0611/3417010.