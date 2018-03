A 60: Zwei Tote bei Lkw-Unfall

Heidesheim – Bei einem Lkw-Unfall auf der A 60 bei Heidesheim starben am Donnerstag ein 72-jähriger Autofahrer aus Ingelheim, der bei einer Panne helfen wollte, und seine 58-jährige Beifahrerin.

Heidesheim – Bei einem Lkw-Unfall auf der A 60 bei Heidesheim starb ein 72-jähriger Autofahrer aus Ingelheim, der bei einer Panne helfen wollte, und seine 58-jährige Beifahrerin. Gegen 16.20 Uhr war ein Opel-Kombi auf dem rechten Fahrstreifen mit Warnblinklicht liegen geblieben. In diesem Bereich der Autobahn 60 gibt es keine Standspur.

Ein Mitsubishi-Fahrer hielt hinter dem liegen gebliebenen Kombi, vermutlich um zu helfen und abzusichern. Ein Lastwagen fuhr auf die beiden Autos auf und schob sie ineinander. Dabei wurde der Fahrer des hinteren Autos getötet, seine Mitfahrerin wurde zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie aber später verstarb. Im Pannenauto davor erlitt eine weitere Person schwere Verletzungen. Beim Einsatz von Polizei, Rettungskräften, Notarzt, Rettungshubschrauber und Gutachter musste die Fahrbahn stundenlang gesperrt werden.

Die "kleine Umleitung" über Heidesheim war schnell hoffnungslos überfüllt. Die Polizei empfahl eine großräumige Umfahrung über das Autobahndreieck Nahetal, über das Autobahndreieck Alzey. Wer nach stundenlanger Wartezeit weiter über die Schiersteiner Brücke wollte, geriet auch dort in einen langen Stau. Ein Brummi war in die Leitplanken gefahren und verlor Diesel. Er musste mit einem Kran geborgen werden. zur A 60. as