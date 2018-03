74 Sterne blitzen am Mainzer Kabaretthimmel

Los Angeles und Mainz haben nicht viel gemeinsam. Wohl nur eins: den "Walk of Fame". Die rheinhessische Variante ehrt seit 2004 die Größen des Kabaretts.

Emil, Loriot & Co. – Mit den Sternen der Satire auf Zeitreise



Foto: der Schweizer Spaßvogel, "umzingelt" von Kulturstaatsminister Bernd Neumann und Gattin Niccel Steinberger. – Kabarettarchiv – Kabarettarchiv 4 von 21 Und so sieht das gute Stück aus der Nähe aus. Foto: Kabarettarchiv 5 von 21 Tataaa! Sie machte 2004 den Anfang: Christina Weiss, die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, stiftete den ersten Stern für Werner Finck. Foto: Kabarettarchiv 6 von 21 Der Karikaturist, Grafikdesigner und Jurist Klaus Staeck im Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau im Jahr 2005. Foto: Kabarettarchiv 7 von 21 Rau war damals nach Mainz angereist, um die Laudatio auf Hanns Dieter Hüsch zu halten. Foto: Kabarettarchiv 8 von 21 Jürgen Kessler, Erfinder der Sterne der Satire und Leiter des Kabarettarchivs, vor einem Bild von Hanns Dieter Hüsch. Mit ihm verbindet er eine besondere Geschichte, denn er war sein Chauffeur und Manager. Foto: Bernd Eßling 9 von 21 Nach Hüschs Tod im Dezember 2005 hinterlegen seine Fans Blumen und Kerzen am Stern. Foto: Kabarettarchiv 10 von 21 Einige Jahre später (2010) erhält Staeck (rechts) selbst die Ehrung. Stifter ist der DGB-Vorsitzende Michael Sommer (links). Mit dabei: Ministerpräsident Kurt Beck und Kulturdezernentin Marianne Grosse. Foto: Kabarettarchiv 11 von 21 Bei vielen Verleihungen ist die Hölle los. Die Presse berichtet oft nicht nur bundesweit, sondern auch in Österreich und der Schweiz über die neuen Namen. Foto: Kabarettarchiv 12 von 21 Gerhard für Gerhard – dieser Event war beispielsweise ein echter Magnet. Gerhard Schröder hielt die Laudatio auf Gerhard Polt. Der meinte in seiner Rede: „Bitte erwarten Sie von mir jedwede Menge Dankbarkeit. Aber ich flehe Sie an: Erwarten Sie von mir keine Würde!“ (2005) Foto: Kabarettarchiv 13 von 21 Bernd Neumann zu Besuch im Kabarettarchiv. Foto: Kabarettarchiv 14 von 21 2009 bekam der große Loriot einen Stern. Zur Verleihung nach Mainz konnte er jedoch nicht mehr anreisen. Foto: Kabarettarchiv 15 von 21 Also reiste Jürgen Kessler mit einer kleinen Abordnung nach Bayern. Foto: Kabarettarchiv 16 von 21 Gruppenbild ohne Mops: Vicco von Bülow alias Loriot und Gattin Romi empfingen die Mainzer sehr freundlich. Das Erinnerungsbild aus dem Loriotschen Garten zeigt außerdem Marion Meisenzahl, Jürgen Kessler, Nicole Meisenzahl und Conny Kessler. Foto: Kabarettarchiv 17 von 21 Mops Emil. Foto: Kabarettarchiv 18 von 21 Markus Schächter vom ZDF enthüllt die Ehrung für Werner Schneyder. Foto: Kabarettarchiv 19 von 21 Stern Nummer 60 gab es im Jahr 2008. Foto: Kabarettarchiv 20 von 21 Frauen sind deutlich in der Unterzahl auf dem Walk of Fame. Hier posiert Ulrike Neradt (rechts) mit Gisela May, die 2005 einen Stern erhielt. Foto: Kabarettarchiv » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Während am berühmten Hollywood Boulevard die Größen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie mit Gedenksternen gefeiert werden, hat Mainz die Größen des Kabaretts auf dem nicht berühmten Romano-Guardini-Platz verewigt. "Sterne der Satire" heißen die Plaketten, deren Verleihung oft selbst kabarettreif ist, wie die Auszüge aus Dankesreden von Geehrten zeigen.

Dass Mainz ein Hotspot auf der deutschen Kabarettlandkarte ist, ist unbestritten: Das Unterhaus ist eine der berühmtesten Bühnen, alljährlich wird hier der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen, um die Ecke liegt das von der Bundesregierung geförderte Kabarettarchiv. Leiter Jürgen Kessler hatte bereits 1996 die Idee zu einem solchen Walk. Er sollte ein Erinnerungsort für ein Genre sein, das erst übers 20. Jahrhundert überhaupt Genre wurde.

Damals ist das Projekt aber nicht auf Widerhall gestoßen. Erst 2004, als Unterhauschef Ewald Dietrich ein altes Schreiben von Kessler wieder in die Finger bekam, kam die Sache ins Rollen. Und zwar so richtig: Die Stadt stieg mit ins Boot und am 16. Juli 2004 wurden auf einen Schlag 25 Sterne präsentiert. Über mangelnden Widerhall kann sich Kessler mittlerweile wahrlich nicht beschweren. Wenn im kleinen Mainz neue Sterne vergeben werden, dann berichtet die Presse bundesweit, ebenso in Österreich und der Schweiz. Der Sammelordner zur letzten Verleihung im Mai ist daumendick – der Name Marlene Dietrich zieht eben. Die Diva begann ihre Karriere in den 20er-Jahren in Berliner Kabaretts und Varietés. Ganz nebenbei dürfte sie die einzige sein, für die in Mainz und in Los Angeles ein Sternlein funkelt.

Manchesmal tun auch die Stifter der Sterne ihr Übriges in Sachen Aufmerksamkeit. Als im August 2005 Gerhard auf Gerhard die Laudatio hielt, also Schröder auf Polt, war großer Bahnhof angesagt. Ähnlich war es zuvor im April, als Hanns Dieter Hüsch geehrt wurde und der damals schon schwer kranke Bundespräsident a. D. Johannes Rau für eine bewegende Rede anreiste. Mit Hüsch verbindet Kessler sowieso eine besondere Beziehung, denn er war Chauffeur und später Manager des großen Kabarettisten.

Zu Besuch bei Loriot und Mops Emil

Eine besondere Geschichte verknüpft Kessler auch mit Loriot. Denn zur Verleihung des Preises 2009 konnte der gesundheitlich angeschlagene Humorist nicht mehr anreisen. Und Kessler dachte sich offenbar: Wenn Vicco von Bülow nicht zum Stern kommt, dann kommt der Stern halt zu ihm. Mit einer kleinen Mainzer Abordnung reiste er spontan zu Loriot, Gattin Romi und Mops Emil nach Bayern. "Wir dachten eigentlich, dass er uns gar nicht einlässt, aber es war traumhaft. Seine Frau hat aufgetischt und letztlich wollte uns Loriot nicht mehr weglassen", erinnert sich Kessler und verrät: "Wir wollten ihn bitten, ein Logo für uns zu gestalten. Das hat er gesundheitlich aber nicht mehr geschafft."

Wer über den Guardini-Platz schlendert, der wird viele Namen entdecken, die ihm höchstens dunkel bekannt vorkommen. Der erste Stern der Satire gebührte beispielsweise Werner Finck, "einem mutigen Mann und Lieblingsfeind von Goebbels", wie Kessler erklärt. "Er hat vernuschelte Halbsätze als Pointierungstechnik bühnenfähig gemacht. Der Zuschauer hat sofort verstanden, worum es geht." Man merkt es schon: Die Ehrung soll an jene gehen, die das Genre inhaltlich und stilistisch befördert haben. Jemand wie Mario Barth, der mit seinen Auftritten Arenen füllt und in Sachen Publikumswirksamkeit und materiellem Erfolg Geschichte geschrieben hat, wird man auf dem Mainzer Walk daher nie finden.

An dem aufgedrehten Berliner zeigt sich auch ein Problem, das Kessler oftmals mit dem zeitgenössischen Kabarett hat: "Heute schimmert häufig der kommerzielle Effekt durch: Witzfähigkeit ist wichtiger als politische und gesellschaftliche Analyse."

Neue Reihe startet im Herbst

Wer nun die sechs noch freien der 80 Sterne bekommt, ist angeblich unklar. Eine Jury um Kessler hat vor Jahren eine Liste von 100 würdigen Bühnengrößen erstellt, aus der es auszuwählen gilt. Im Oktober ist möglicherweise der nächste Event. Im Herbst soll dann auch die neue Veranstaltungsreihe zu den Sternen, Nachfolger der SWR2-HörBar, starten. Los geht es am 22. November mit einem Abend zu Georg Kreisler.

Wenn Jürgen Kessler über das Kabarett spricht, dann ist er in seinem Element. Er plauscht über seine Erlebnisse mit den Großen des Genres, von denen so mancher schon auf seinem sonnengelbem Sofa für Schmunzler gesorgt hat. Er genießt den Blick nach draußen und beobachtet, wie sich Pärchen am großen Stern-Denkmal verabreden und Kinder um die funkelnden Plaketten hüpfen. Aber eins wurmt ihn: Dass die Verknüpfung von diesem Draußen und dem Drinnen nicht gut ist. Zu den Sternen gibt es keine Infos, nichts verweist auf das geballte Wissen im Archiv nebenan.

"Denkbar ist etwa eine Erinnerungsstele auf dem Platz. Der Stadt liegt dafür auch ein Entwurf vor. Bislang ist aber nichts passiert", sagt Kessler. Um die Finanzen der Stadt ist es bekanntermaßen nicht gut bestellt. Ob diese Stele tatsächlich Wirklichkeit wird? Das steht wohl nicht mal in den Sternen. Alexandra Schröder