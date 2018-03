24 Betreuer bespaßen die Kids beim Open Ohr

Der Wiesbadener Verein Arco organisiert zum zweiten Mal das Kinderprogramm aif dem Festival – und lässt die Kleinstadt „Atlantissimo“ wieder auftauchen.

Das "Ohr" ist ein Paradies für Kinder: Kreativ sein, Spaß haben und mitmachen sind angesagt.

Foto: Michael Bellaire (Archiv)

Mainz – Vorbei sind die Zeiten, in denen sich vor allem Althippies und Open-Ohr-Rentner zu Pfingsten auf der Zitadelle getroffen haben. Schon seit einigen Jahren steigt die Besucherzahl wieder erheblich an und mit ihr steigt die Zahl der Kinder auf dem traditionsreichen jugendpolitischen Festival. Seit 2011 ist der Wiesbadener Verein Arco für die Betreuung des Nachwuchses zuständig und hat vom Auftakt einiges gelernt.

So haben die Verantwortlichen die Zahl der Betreuer deutlich angehoben: 15 waren es damals, wie Robin Riedel berichtet, was zu teils "ultraintensiven Tagen" und "freiwilliger Selbstversklavung" geführt habe. 262 Kinder galt es allein am Sonntag zu unterhalten – wenn auch nicht alle gleichzeitig, denn viele kommen für ein paar Stündchen und verschwinden dann wieder. In diesem Jahr werden 24 Betreuer auf der Zitadelle sein.

Der Rahmen des Kinderprogramms wird manchem bekannt vorkommen, denn Atlantissimo ist wieder aufgetaucht. Atlantissimo, das ist die Kleinstadt für abenteuerlustige Kids, die zum Ende des vorigen Open Ohrs versunken ist. Ein gewisser Hans Hansen und seine Gefährten haben viele Ideen mitgebracht, um diesem traumhaften Ort einen Neustart zu verpassen. Ganz im Sinne des diesjährigen Festivalmottos "System neu starten?".

"In der Erlebnispädagogik versucht man, Dinge über Metaphern erfahrbar zu machen", erklärt der Diplompädagoge Riedel. "Die Atlantissianer fragen sich beispielsweise: Sind wir ausgeliefert, oder was können wir ändern in unserer Welt?" Dabei sind die jungen Teilnehmer in sieben Center aufgeteilt. Eins davon ist das Center für Architektur, in dem Häuser und Tipis, Plätze und Straßen geplant, gebaut oder besetzt werden. Ein weiteres ist das Center für Theater und Kommunikation, in dem die Atlantissianer Pantomime, Clownerie, Theater, Tanz und Artistik betreiben und lebendige Standbilder, Museen und Streetart erschaffen.

Ein besonderes Center gibt es dieses Mal auch: Eine Art "kritische Celle", die sich aus Mitgliedern der verschiedenen Gruppen zusammensetzt. Sie berät in einer täglichen Versammlung über besondere Vorhaben und Aktivitäten, unternimmt immer mal wieder Vorstöße aufs komplette Festivalgelände und verschwindet dann plötzlich wieder. Die Gruppeneinteilung und das ganze Programm sind bewusst offen gehalten. So können die kleinen auch mal tauschen oder zwischendrin zu Mama und Papa huschen.

Riedels Tipps für Eltern, die mit ihrem Nachwuchs kommen:

Klare Absprachen treffen, aber die Kinder nicht zu sehr einschränken.

Am besten auf die T-Shirts der Kinder die eigene Handynummer schreiben.

Für alle Fälle Gehörschutz einpacken.

Und speziell für die, die ihre Kleinen zu Arco bringen:

Am Empfang Kontaktdaten und alle nötigen Hinweise hinterlassen.

Verpflegung mitgeben oder zum Essen abholen.

Selber entspannt feiern gehen, denn viele Kinder seien lockerer, wenn die Eltern nicht dabei sind. Alexandra Schröder

Im Detail: Der Verein Arco kümmert sich Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr sowie Montag von 11 bis 17 Uhr um die jungen Ohr-Besucher. Eine Altersgrenze gibt es nicht, 2011 hatten die Betreuer Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren da, der Schnitt liegt bei elf Jahren. Eltern können es sich bei Kaffee und Kuchen im Elterncafé bequem machen. Fürs Kinderprogramm ist wieder der schon bekannte Platz vorgesehen: rechts den kleinen Weg hoch, wenn man die Zitadelle über den Eisgrubweg betritt. Mehr zum Verein auf www.arco-wiesbaden.de.