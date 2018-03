160 Gramm Hasch bringen Budenheimer hinter Gitter

Ein 50-jähriger Budenheimer muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, weil sein Kumpel in eine Fahrzeugkontrolle geriet. Und weil er selber Haschisch sowie eine Gaspistole besaß.

Budenheim/Mainz – Weil sein Kumpel in eine Fahrzeugkontrolle geriet, muss ein 50-jähriger Budenheimer für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Und das kam so: Nach einer Verkehrskontrolle in Gonsenheim, bei der Waffen und Drogen gefunden wurden, lotste der besagte Kumpel die Beamten nicht zur eigenen Wohnung, sondern zu der des Budenheimers. Dort würde er wohnen, behauptete er fälschlicherweise gegenüber den Polizisten.

In dem Appartement wurden – wie bereits berichtet – 160 Gramm Haschisch und eine durchgeladene Gaspistole gefunden. "Das war im Grunde genommen ein Zufallsfund", betonte der Vorsitzende Richter Reinhold Koch, der den Angeklagten wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Haschischs am Freitag verurteilte.

Mit dieser Entscheidung blieb die 3. Strafkammer weit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre und acht Monate beantragt hatte, aber auch deutlich über der Forderung der Verteidigung von einem Jahr und drei Monaten. Dass es zu so disparaten Ansichten über das angemessene Strafmaß kam, lag an den unterschiedlichen Einschätzungen des Falles.

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass der Angeklagte, der bereits 2006 wegen Drogengeschäften zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde und unter Bewährung stand, gedealt hat. Beweise oder gar ein Geständnis des 50-Jährigen gibt es zwar nicht, doch das ist laut dem Vertreter der Anklage auch nicht nötig, weil es überzeugende Indizien gebe. Zu diesen zählte er neben der Drogenerfahrung des Angeklagten die "nicht geringe Menge" von 160 Gramm Haschisch, eine Feinwaage, kleine Tütchen, szenetypisch gestückelte 1000 Euro, eine SMS, in der Drogenpreise abgefragt würden, und schließlich die Waffe zur Verteidigung.

Mehr als nur ein weiteres Indiz hätte ein Zeuge beisteuern können, der im Verdacht steht, die gefundene SMS geschickt zu haben. Doch der Mann, gegen den ebenfalls ein Verfahren läuft, wollte sich nicht äußern. Und so konnte Verteidiger Hans-Dieter Henkel die "krampfhaften" Versuche, seinen Mandanten als Dealer hinzustellen, locker abblocken. Die SMS sei nicht eindeutig, die 160 Gramm seien nur zum Eigenkonsum gedacht gewesen und die Waage beweise nichts. "Es gibt keine Erkenntnisse über ihn", fasste Henkel seine Sicht der Lage zusammen.

Dem mochte wiederum die Kammer nicht so ganz folgen. Das Gericht sei überzeugt, dass der Angeklagte Handel getrieben habe, stellte Koch fest. Zudem sei klar, dass der Budenheimer Drogenkonsument sei, der möglicherweise von Heroin zum weicheren Haschisch gewechselt habe. Doch wie viele der anderthalb Platten Haschisch, die die Polizei in der Wohnung gefunden hatte, der Angeklagte selbst verbrauchen und was er verkaufen wollte, bleibe Spekulation.

Damit das Urteil auch bei einer Überprüfung Bestand habe, beschränke sich die Kammer auf den erwiesenen Besitz von Drogen. "Der Sachverhalt ist relativ einfach", lautete das Fazit Kochs. Heiko Beckert