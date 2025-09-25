Borussia Dortmund liegt dem FSV Mainz 05. Nach dem ersten Saisonsieg in Augsburg will das Henriksen-Team gegen den Favoriten nachlegen - muss aber umbauen.

Mainz (dpa) – Trainer Bo Henriksen hofft mit dem FSV Mainz 05 auf seinen dritten Coup und ein weiteres Spektakel gegen Borussia Dortmund. 3:0 und 3:1 heißt die Bilanz des 50 Jahre alten Dänen in den Partien gegen den BVB – am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fordern die Rheinhessen den seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagenen Vizemeister erneut.

«Das wird natürlich eine große Herausforderung für uns. Aber ich weiß, wir haben genügend Qualität», sagte Henriksen. «Wir haben ein gutes Gefühl, ein gutes Vertrauen zueinander.» Der erste Saisonsieg beim 4:1 in Augsburg hat den Mainzern Mut gemacht. «Jetzt hoffe ich, dass alle wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben und gegen alle gewinnen können», so der temperamentvolle Chefcoach.

Kohr und Caci müssen ersetzt werden

Allerdings fehlen ihm am fünften Spieltag die Stammspieler Dominik Kohr (Gelb-Rot-Sperre) und Anthony Caci (Muskelsehnenverletzung Oberschenkel). Der Franzose Caci, wichtiger Hintermann von Flügelflitzer Paul Nebel auf der rechten Seite, könnte durch Silvan Widmer ersetzt werden. Der leicht angeschlagene Kapitän musste zuletzt allerdings im Training kürzertreten.

Eine weitere Alternative ist Nikolas Veratschnig. Für Kohr könnte Routinier Stefan Bell auflaufen. Groß ist die Freude bei den Nullfünfern über die Rückkehr von BVB-Schreck Jae-sung Lee, der zu den beiden jüngsten Erfolgen gegen Dortmund drei Tore beisteuerte. Nach einer Muskelverletzung trainiert der Südkoreaner wieder voll mit.

Startelf-Garantie für Stürmer Sieb

Höchstens für die Bank dürfte der Ex-Berliner Benedict Hollerbach in Frage kommen. Der Angreifer fehlte zuletzt ebenfalls wegen einer muskulären Blessur, kämpfte zudem Anfang der Woche mit einem Infekt.

Einen Startelf-Platz von Henriksen garantiert bekam der in Augsburg so starke Armindo Sieb, der den Vorzug vor Stürmer Nelson Weiper erhalten hatte. «Wenn ein Spieler wie Sieb das letzte Mal es so gut gemacht hat, dann spielt er natürlich auch am Samstag. Er ist stark, er ist schnell. Er hat einen überragenden Job gemacht», lobte Henriksen.