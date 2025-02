Mainz 05 ohne Bell, Amiri und Burkardt?

Mainz (dpa) – Möglicherweise ohne seine komplette Achse mit Stefan Bell, Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt muss der FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg antreten. Der Ausfall von Abwehrchef Bell (Oberschenkelblessur) steht vor der Bundesliga-Partie des Tabellensechsten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fest. Bei Torjäger Burkardt und Spielmacher Amiri soll ein Test am Freitag Aufschluss über ihre Einsatzfähigkeit geben.

Neuzugang Nordin noch kein Mann für 90 Minuten

Amiri konnte wegen einer Prellung Anfang der Woche nicht trainieren. Burkardt steht zwar wieder auf dem Platz, wird aber nach seiner zweiten Oberschenkelblessur innerhalb kurzer Zeit behutsam an die Mannschaft herangeführt. «Wir müssen morgen sehen, ob er spielen kann», sagte Trainer Bo Henriksen über den 24 Jahre alten Nationalspieler.

Dass der französische Neuzugang und Offensivakteur Arnaud Nordin noch kein Mann für 90 Minuten ist, machte Henriksen bereits deutlich. Der Däne sprach von einem Startplatz in der Zukunft, «für jetzt denke ich, dass er 30, 40 Minuten spielen kann». Für Amiri könnte der aus Heidenheim gekommene Winter-Zugang Lennard Maloney sein Debüt bei den Rheinhessen geben.

Trainer Henriksen schon wieder nicht auf der Bank

Auch Henriksen selbst darf – mal wieder – nicht auf der Mainzer Bank sitzen. Dieses Mal ist er wegen seiner vierten Gelben Karte gesperrt. Er hatte zuletzt bereits das Spiel bei Union Berlin verpasst, weil er zuvor gegen Bayer Leverkusen Gelb-Rot gesehen hatte.

Am Freitag hat der 05er-Coach einen runden Geburtstag: «50 Jahre – ich weiß. Ich bin alt. Alt, alt...». Groß feiern sei an diesem Tag nicht angesagt, aber: «Nach dem Spiel, wenn wir gewinnen, dann gibt es eine Party.» Der sechste Bundesliga-Heimsieg in Folge wäre für die Mainzer übrigens ein Vereinsrekord.