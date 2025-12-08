Mahomes und Kansas City Chiefs mit nächster Niederlage

Es läuft in dieser Saison nicht für Patrick Mahomes und die Chiefs. Sogar mit dem Erreichen der Playoffs wird es nun immer enger.

Kansas City (dpa) – Die Kansas City Chiefs haben im Rennen um einen Playoff-Platz in der amerikanischen Football-Liga NFL einen weiteren Rückschlag kassiert. Das von Verletzungen und Ausfällen geschwächte Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes verlor daheim 10:20 gegen die Houston Texas und steht nun bei sechs Siegen und sieben Niederlagen. Das ist die schlechteste Bilanz nach 13 Partien seit 2012.

Mahomes blieb ohne Pass für einen Touchdown und musste drei Ballverluste hinnehmen, einen in der Schlussphase, als Kansas City noch die Chance zum Ausgleich besaß. «Das ist ein gutes Football-Team», sagte er über Sieger Houston. «Aber wir hatten Möglichkeiten und haben sie nicht zur richtigen Zeit ausgenutzt, um das Spiel zu gewinnen.»

Auf dem Weg in das Finale um den Super Bowl hatten sich die Chiefs in der vorigen Saison noch gegen die Texans durchgesetzt. Seit 2020 stand Kansas City fünfmal im Endspiel und holte die Trophäe dreimal. «Wir haben noch eine Chance, auch wenn es eine kleine Chance ist», sagte Defensive Tackle Chris Jones. «Für uns ist die Tür noch offen.»

Denver baut Siegesserie weiter aus

Die Denver Broncos, gegen die Kansas City noch spielen muss, verbuchten mit dem 24:17 bei den Las Vegas Raiders dagegen den zehnten Sieg nacheinander. Quarterback Bo Nix warf Pässe für 212 Yards und erzielte einen Touchdown selbst. Für die Broncos war es bereits der elfte Saisonsieg bei nur zwei Niederlagen. Bei Las Vegas verließ Quarterback Geno Smith im dritten Viertel wegen Verletzungen an der rechten Hand und der Schulter das Feld.