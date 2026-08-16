Eine unglaubliche Energieleistung bringt Lukas Märtens doch noch eine Einzelmedaille. Bis 50 Meter vor dem Ziel sah es nicht so aus.

Paris (dpa) – Lukas Märtens hat EM-Bronze über 400 Meter Freistil gewonnen. Der 24-Jährige musste sich in Paris nur dem siegreichen französischen Superstar Léon Marchand und dem Ungarn Oliver Papai geschlagen geben. Teamkollege Oliver Klemet belegte Platz fünf.

Für Märtens war es in seinem letzten EM-Rennen die dritte Medaille, die erste in einem Einzelwettbewerb. Er schlug nach 3:44,57 Minuten an. Der Olympiasieger und Weltrekordhalter über diese Strecke hatte mit der Mixed-Staffel über 4x200 Meter Freistil Silber und mit den Männern über die gleiche Distanz Bronze gewonnen. Allerdings war eine Energieleistung gefragt. Erst auf den letzten 50 Metern katapultierte sich Märtens noch vom fünften auf den dritten Rang nach vorn.

Klemet blieb das zweite Edelmetall bei den Beckenrennen im Centre Aquatique Olympique verwehrt. Am Samstag hatte er beim Weltrekord-Rennen von Johannes Liebmann über 1500 Meter Freistil Bronze geholt. Von den Freiwasser-Rennen in der Seine nimmt er zudem einmal Gold und einmal Bronze mit.