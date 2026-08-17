Bei der EM in Paris sorgen die Fans auf den Tribünen für Gänsehaut-Atmosphäre. Ein Olympiasieger wünscht sich das auch in Deutschland.

Paris (dpa) – Die Atmosphäre im tosenden Centre Aquatique Olympique von Paris beeindruckte Lukas Märtens nicht nur. Sie veranlasste den Schwimm-Olympiasieger auch zu einer Art Fan-Appell. «Ich würde mir sehr wünschen, dass es vielleicht in Deutschland auch mal so sein wird», sagte der 24-Jährige nach seinem dritten Platz über 400 Meter Freistil. In dem Rennen war Märtens unter anderem gegen den französischen Publikumsliebling und Gold-Gewinner Léon Marchand geschwommen.

«Ich meine, wir haben ein, zwei Wettkämpfe in Deutschland – auch wenn es nur die deutschen Meisterschaften sind», sagte Märtens. «Aber da höre ich meine Familie eigentlich am lautesten. Das ist ein bisschen traurig.»