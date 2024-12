Machulla wird neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt hat Maik Machulla zweimal zur deutschen Meisterschaft geführt. Nach einem Intermezzo in Dänemark steht der Handball-Trainer vor einem neuen Engagement.

Mannheim (dpa) - Maik Machulla wird zum 1. Juli 2025 neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Der 47-Jährige habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte der Handball-Bundesligist mit. Zuvor hatte bereits der «Mannheimer Morgen» über die Verpflichtung des Coaches berichtet.

Machulla folgt im Sommer 2025 auf Sebastian Hinze, der sein Arbeitspapier beim zweifachen Meister nicht verlängert hat. «Mit Maik Machulla haben wir einen genauso erfahrenen wie hungrigen Trainer für uns gewinnen können», sagte Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert. «Insbesondere in seiner sehr erfolgreichen Zeit in Flensburg hat er bewiesen, dass er weiß, wie man eine Mannschaft in die Lage versetzt, um Titel zu spielen – und diese auch zu gewinnen.»

Machulla hatte erst im vergangenen Juli den dänischen Topclub Aalborg übernommen, wurde dort aber überraschend schon im November entlassen. Zuvor arbeitete er von 2017 bis 2023 sehr erfolgreich bei der SG Flensburg-Handewitt. Die Norddeutschen führte er 2018 und 2019 zur deutschen Meisterschaft.