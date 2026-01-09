Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)

Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.

Berlin (dpa/tmn) – Dank purer Motorkraft löst BMW ein scheinbares Gesetz auf: dass hohes Gewicht zu Trägheit führen müsse. Im Gegenteil fahren sich die X5, deren Leistungsspektrum selbst der Diesel jenseits der 200-PS-Marke beginnt, durch die Bank weg leichtfüßig.Ins Gewicht fallen dabei einige typische Macken, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sichtbar werden. Bei den Bremsen überrascht das stets deutlich über zwei Tonnen wiegende SUV dagegen positiv.

Modellhistorie: Das Münchner Oberklase-SUV fährt in mittlerweile vierter Generation. Der neueste X5 wurde 2018 eingeführt und zuletzt 2023 geliftet. Der Vorgänger war von 2013 bis 2018 in den Showrooms. Der erste X5 kam im Jahr 2000 in den Handel.



Karosserie und Varianten: Der X5 ist ein SUV mit hoher Sitzposition und entsprechend guter Übersicht über das Verkehrsgeschehen. Fast immer ist Allrad an Bord, nur die schwächsten Motorvarianten besitzen Heckantrieb.



2015 gab es den X5 erstmals als Plug-in-Hybrid. Traditionell tragen die leistungsstärksten Versionen ein «M» im Namen. Auf der gleichen Plattform wie der X5 ist dessen Coupévariante X6 aufgebaut, die beim Tüv-Report in die gleiche Statistik eingeht: Alle für den X5 genannten Befunde gelten auch für den X6.



2015 gab es den X5 erstmals als Plug-in-Hybrid. Traditionell tragen die leistungsstärksten Versionen ein «M» im Namen. Auf der gleichen Plattform wie der X5 ist dessen Coupévariante X6 aufgebaut, die beim Tüv-Report in die gleiche Statistik eingeht: Alle für den X5 genannten Befunde gelten auch für den X6. Abmessungen (laut ADAC): Dritte Generation: 4,88 m x 1,94 m bis 1,99 m x 1,75 m bis 1,76 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 650 l bis 1.870 l, (Hybridversion: 500 l bis 1.720 l); vierte Generation: 4,92 m bis 4,94 m x 2,00 m bis 2,02 m x 1,75 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 650 l bis 1.870 l, (Hybridversion: 500 l bis 1.720 l).



Stärken: Trotz seines Schwergewichts ist der X5 ein dynamisches Auto, auch das Niveau des Ausstattungskomforts ist hoch. Bei der HU schneiden fahrwerksseitig Federn und Dämpfer gut ab, in fast allen Baujahren auch Lenkgelenke und Lenkanlage. Das berichtet der «Auto Bild TÜV-Report 2026». Das Licht ist weitgehend unauffällig, ebenso sämtliche Komponenten der Bremsanlage; sogar die Bremsscheiben sind nur selten verschlissen. Auch die Auspuffanlagen sind haltbar.



Schwächen: «Problemzone» sind laut Report die Achsaufhängungen, die über alle Baujahre für überdurchschnittliche hohe Beanstandungsquoten sorgen, vor allem die Baureihe ab 2013 ist betroffen. Zum fünften Check im Fahrzeugalter von elf Jahren, streikt hier und da die Lenkanlage. Auch sollten Interessenten der dritten Generation auf die vordere Beleuchtung achten, die oft Kritik erntet. Zudem schafft sie die Abgasuntersuchung (AU) recht häufig nicht. Ölverlust trifft alle Baujahre beider Generationen.



Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik erweisen sich am problematischsten die Modelle mit Erstzulassungsjahr 2014, die für nur «mittlere Zufriedenheit» sorgen. Jüngere der dritten Generation schneiden demnach gut oder sehr gut, schreibt der Club.



Der Nachfolger belege ausschließlich sehr gute Plätze. Auch von Pannenschwerpunkten ist der X5 dabei nicht geplagt: Keine Bauteile seien auffällig.



Der Nachfolger belege ausschließlich sehr gute Plätze. Auch von Pannenschwerpunkten ist der X5 dabei nicht geplagt: Keine Bauteile seien auffällig. Motoren: Dritte Generation: Benziner (Sechs- und Achtzylinder, Allradantrieb): 225 kW/306 PS bis 423 kW/575 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder, Heck- und Allradantrieb): 160 kW/218 PS bis 280 kW/381 PS; Plug-in-Hybrid mit Benziner (Systemleistung): 230 kW/313 PS.



Vierte Generation: Benziner (Sechs- und Achtzylinder, Heck- und Allradantrieb): 195 kW/265 PS bis 460 kW/625 PS; Diesel (Vier-, Sechszylinder, Allradantrieb): 170 kW/231 PS bis 294 kW/400 PS; Plug-in-Hybrid mit Benziner (Systemleistung): 290 kW/394 PS und 360 kW/489 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

X5 sDrive 25d (6/2015); 160 kW/218 PS (Vierzylinder); 194.000 Kilometer; 16.831 Euro.

X5 xDrive 50i (6/2016); 330 kW/449 PS (Achtzylinder); 150.000 Kilometer; 25.686 Euro.

X5 xDrive 45e (6/2020); 290 kW/394 PS (Otto-Sechszylinder + E-Motor); 97.000 Kilometer; 41.383 Euro.