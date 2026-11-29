Noch mal die große Show zum Abschluss von Marc Márquez. Er rast nach Feuer und Rauch tags zuvor aufs Podium. Und er liefert selbst auch noch die emotionalen Momente.

Valencia (dpa) – Marc Márquez blickte schon auf seiner letzten Runde zu den Fans, in der Ducati-Box nahmen die Eltern des spanischen Motorradstars die Freundin ergriffen in die Mitte. Mechaniker wischten sich die Tränen aus den Augen, die Konkurrenten hielten nach der Zieldurchfahrt an, ehe sich Márquez unter dem Jubel von fast 100.000 Zuschauern – darunter auch Hollywood-Star Keanu Reeves – auf die Ehrenrunde mit seiner ganz speziellen Ducati machte.

«Ich habe es einfach nur genossen. Ich habe gelächelt unter dem Helm», sagte Márquez. «Gracias Marc», hieß es auf einem riesigen Plakat – «Danke, Marc».

Eine Sonderlackierung für ein besonderes Rennen

Beim letzten Rennen seiner ruhmreichen Karriere zeigte Márquez auf einer golden lackierten Ducati mit einem goldenen Helm noch einmal sein Ausnahme-Können, am Ende gab er sich mit dem zweiten Platz zufrieden. «Fast hätten wir gewonnen», sagte er – mehr brachte er erst mal nicht raus. «Maaaaaarquez, Maaaaaarquez»-Rufe erklangen auf dem Circuito Ricardo Tormo in Valencia.

«Das Motorrad wird mir fehlen – das hier werde ich nie wieder erleben», sagte der 33 Jahre alte Márquez, als er sich und die Emotionen einigermaßen wieder im Griff hatte und höchstpersönlich den Queen-Klassiker «We are the Champions» anstimmte und wild tanzte.

Gleich nach dem Start schob sich Márquez – unter anderem jüngster und ältester Weltmeister der MotoGP – spektakulär von Rang zwei aus an die Spitze. Nur musste er eine Runde später Landsmann Raúl Fernández vorbeiziehen lassen. Egal, das Ziel war vor allem ein Podiumsplatz, um sich von und vor den Fans noch ein letztes Mal richtig feiern lassen zu können – knapp 100.000 Zuschauer waren da.

Auch Streckenposten verneigen sich

Márquez machte es hinten raus aber noch mal richtig spannend, die Mama konnte kaum hinschauen, Vater und Freundin litten nicht weniger mit, die Fans flippten aus. Denn er holte gegen Ende Runde um Runde auf. Für den Sieg reicht es nicht mehr. Nach Platz zwei – dem 135. Podestrang in der MotoGP – verneigten sich aber auch Streckenposten vor Márquez, der seinen Rücktritt am Freitag bekanntgegeben hatte. Für die Siegerehrung machten die Kurs-Verantwortlichen dann sogar die Tore offen.

Dass sein letztes MotoGP-Wochenende auch Drama bot, hatte Márquez im Sprintrennen am Samstag erfahren müssen: Der Start hatte sich verzögert, seine Maschine – noch nicht in Gold – rauchte und brannte.