Wolfsburg (dpa) – Stürmer Lukas Nmecha wechselt vom VfL Wolfsburg zurück in die Premier League. Der 26-Jährige schließt sich nach dem Auslaufen seines Vertrages zur kommenden Saison dem englischen Aufsteiger Leeds United an, teilten die Niedersachsen mit. Auch Leeds bestätigte die Verpflichtung. Im Norden des Landes ist der Ex-Gladbacher Daniel Farke Cheftrainer.

Nmecha, dessen Bruder Felix bei Borussia Dortmund spielt, durchlief die Jugendabteilung von Manchester City und kam für den Club zu zwei Kurzeinsätzen in der Premier League. Der gebürtige Hamburger kam 2019 per Leihe nach Wolfsburg, ehe ihn die Wölfe 2021 fest verpflichteten. Der Stürmer hatte immer wieder große Verletzungsprobleme. In 85 Pflichtspielen erzielte er 19 Tore. Mit seinem Abschied geht der personelle Umbruch beim VfL in diesem Sommer weiter.