Fahrende Erdbeerschalen und ein Comichund als Vorbote für große Veränderungen: Pünktlich vor Ostern starten die großen Freizeitparks in Deutschland ihre Saison. Worauf sich Besucher freuen können.

Haßloch/Berlin (dpa/tmn) – Im Frühling erwacht nicht nur die Natur zum Leben, auch die Freizeitparks im Land starten wieder. Und dort sprießt ebenfalls Neues aus dem Boden: von Achterbahnen, die die Welt noch nicht gesehen hat, bis zu fürstlichen Themenwelten. Wir haben 11 Highlights herausgepickt.

1. Achterbahn mit offenem Ende

Eine Achterbahn, die für Kleinkinder und Erwachsene aufregend sein soll: Das verspricht die neue Familienachterbahn «100% Wolf» im Plopsaland (früher: Holiday Park) unweit von Speyer in Rheinland-Pfalz.

Highlight ist ein sogenannter Spike: Die Wagen rasen auf eine Stelle zu, wo die Schienen im Nichts enden – bremsen aber rechtzeitig und rollen rückwärts. Die Eröffnung der neuen Bahn war eigentlich für Herbst 2025 angekündigt, nun zum Saisonstart ist es aber wirklich so weit.

2. Hybrid aus Wildwasserfahrt und Achterbahn

Im Vogtland im Südwesten Sachsens eröffnet ein Fahrgeschäft, das es so auf der Welt noch nicht gab – sagen zumindest die Betreiber des Freizeitparks Plohn über ihren «Water Coaster mit Multi Launch».

Ein Blick auf den Entwurf zeigt einen Hybrid aus Wildwasserbahn und Achterbahn: «Die Besucher werden aus dem Wasser heraus katapultiert in die Strecke hinein», beschreibt Juniorchef Jan Völkel das Fahrerlebnis. Noch wird an der Bahn gebaut, ab dem 19. Juni können Besucher sie fahren.

3. Dino ahoi in der Serengeti

Diese Neuheit ist kaum zu übersehen: Im Serengeti-Park in Hodenhagen steht ab dieser Saison ein Brontosaurus. Der stattliche Langhals kommt auf 26 Meter Länge und ragt zwölf Meter in die Höhe – und er bewegt sich.

4. Einsteigen ins verrückte Huhn

Viel vor haben sie im Freizeit-Land Geiselwind. Der Park, der zwischen Würzburg und Nürnberg direkt an der A 3 liegt, plant für 2026 gleich ein halbes Dutzend Neuheiten, darunter ein überdachter Dino-Park, eine Bootsfahrt durch einen künstlichen Dschungel und ein Fahrgeschäft, das Kinder ab 90 Zentimeter Größe durch die Luft wirbelt.

Das Highlight ist die «Wilde Hilde», über die der Park schreibt: «Das verrückteste Huhn Deutschlands zieht bei uns ein – und bringt eine rasante Familienachterbahn mit.»

5. Hündchen Idefix als Vorbote für großen Wandel

Große Veränderungen stehen im Freizeitpark Belantis im Süden von Leipzig an: Im späten Frühjahr eröffnet dort zunächst das Idefix' Abenteuerland – benannt nach dem kleinen Hund von Obelix, dem starken Gefährten von Asterix aus den berühmten Comics.

Der neue Bereich mit seinen Abenteuerspielplätzen ist der erste Schritt einer großen Umgestaltung des Parks: Die französischen Betreiber Compagnie des Alpes wollen weitere Bereiche Schritt für Schritt in Asterix-Welten verwandeln. 2030/31 soll er dann in «Asterix Park Deutschland» umbenannt werden. Zum Saisonstart ist das neue Abenteuerland noch nicht fertig.

6. Expandierende Erdbeeren und fahrende Schalen

Das für seine Erdbeeren und Erlebnis-Dörfer bekannte Unternehmen Karls expandiert weiter: Ab Sommer 2026 soll erstmals in Nordrhein-Westfalen ein Standort eröffnen, und zwar im Ruhrgebiet in Oberhausen. Das Konzept bleibt dabei gleich: ein Mix aus kostenlosen und kostenpflichtigen Fahrgeschäften, Spielplätzen und Verköstigungen, bevorzugt mit Erdbeerbezug.

Derweil wird an bestehenden Karls-Standorten weiter gebaut. So entstehen in Elstal bei Berlin und im sächsischen Döbeln baugleiche Achterbahnen: Wer in «Bettys Beerchen Boomerang» einsteigt, wird rückwärts eine Rampe hinauf gezogen, schießt durch den Bahnhof bis ans andere Ende der Strecke und anschließend wieder zurück, so die Betreiber. Die Wagen seien dabei den Schalen nachempfunden, in denen Karls seine Erdbeeren verkauft. Die Eröffnung beider Bahnen ist für den Sommer geplant.

7. Englischer Bahnbetrieb an der Ostsee

Im englischen Stil gehalten ist der «Cornwall Coaster» im Hansa-Park bei Lübeck. Die neue, dann achte Bahn des Parks an der Ostsee wird von einem Frontwagen in Dampflok-Optik gezogen und ist für Familien konzipiert: Es geht vorwärts und rückwärts mit bis zu 50 km/h über die Schienen. Wann genau die Bahn im Verlauf des Jahres öffnet, steht nicht fest.

8. Neuer Park im Süden

Zwischen München und Augsburg entsteht ein neuer Freizeitpark: Die offizielle Eröffnung von Hofis Erlebnispark in Dasing an der A 8 ist für den 1. Mai geplant. Es soll eine Achterbahn, Indoor-Spielplätze und Einkaufsmöglichkeiten geben.

Es erinnert an das Konzept von Karls – tatsächlich ist die Betreiberfamilie Hofreiter um München seit zwei Jahrzehnten durch Beerencafés bekannt. Sie baut auch Erdbeeren oder Himbeeren an und betreibt Abenteuerspielplätze mit Gastroservice an drei ihrer Felder. Nun folgt also der Erlebnispark, der am Standort des 2017 niedergebrannten Western-Parks entsteht.

9. Fürstliches in Baden

Schicke Häuser und ein asphaltierter Weg mit rot-weißen Randsteinen, die Formel-1-Zuschauer aus dem Fernsehen wohlbekannt sein dürften: Im Europa-Park in Rust öffnet in dieser Saison ein Themenbereich, der ganz dem Kleinstaat Monaco gewidmet ist. Gebaut wurde das Klein-Monaco rund um die riesige, 73 Meter hohe Achterbahn «Silver Star». Zur Einweihung im Sommer hat sich das Staatsoberhaupt von Monaco, Fürst Albert II., höchstpersönlich angekündigt.

10. Zeppeline und ein Turbo-Waschbär

Einsteigen in kleine Zeppelin-Gondeln können Besucher im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn zwischen Heilbronn und Stuttgart: Sie heben in dem neuen Fahrgeschäft Luftikus ab und machen einen Rundflug.

Auch östlich von Stuttgart, im Schwaben Park, gibt es zur neuen Saison eine neue Attraktion: Im Mittelpunkt steht dort ein Waschbär namens Turbo Toni der in der nach ihm benannten Wäscheschleuder die Fahrgäste umherwirbelt – die große Schaukel in Waschzuber-Optik schwingt in bis zu zwölf Meter Höhe.

11. Eine Achterbahn weniger – vorerst

Der Skyline Park bei Bad Wörishofen im Allgäu nennt sich selbst Bayerns größten Freizeitpark und wirbt mit mehr als 60 Attraktionen – eine davon fehlt jedoch fortan. Die Achterbahn «Sky Spin» wurde abgebaut und verkauft. Grund: Sie hätte für teures Geld generalsaniert werden müssen. Ab Juni soll es ein neues Schienenfahrgeschäft geben. Was genau, wurde nicht verraten.