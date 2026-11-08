Engagement im ländlichen Raum Zukunftsgespräche: Das Ehrenamt im Westerwald stärken Markus Müller 08.11.2026, 19:00 Uhr

i Speziell für Kinder bietet Wäller helfen Mitmachaktionen in Sachen Naturschutz an. Björn Flick/Nicole Flick

Wie gewinnt und hält man Ehrenamtliche im Westerwald? Bei den Zukunftsgesprächen standen neue Zugänge, mehr Anerkennung und Projektideen im Fokus – damit Jung und Alt sich stärker für Natur und Gemeinschaft engagieren.

Bei den Westerwälder Zukunftsgesprächen ging es um ein Thema, das insbesondere viele Wäller Vereine und Gruppen betrifft: Welchen Stellenwert hat das Ehrenamt noch in der Region und darüber hinaus? Was kann man tun, um das Ehrenamt zu stärken? Auf welchen Wegen können wir Menschen erreichen, die sich engagieren wollen, und wie können wir sie bei der Stange halten?







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