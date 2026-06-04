Hachenburgerin tischt auf
Wilma Hüsch glänzt in ZDF-Kochshow mit Zitronennudeln
Vor laufenden Kameras stellte sich Wilma Hüsch, Kinogeschäftsführerin aus Hachenburg, der Herausforderung „Die Küchenschlacht".
Vor laufenden Kameras stellte sich Wilma Hüsch, Kinogeschäftsführerin aus Hachenburg, der Herausforderung „Die Küchenschlacht".
Sabrina Mewes

Die Kinochefin aus dem Westerwald steht plötzlich in der ZDF-Kochshow auf der Bühne. Mit frisch interpretierten Zitronennudeln sorgt sie für Aufsehen — ein charmanter Balanceakt zwischen Leinwand und Herd.

Lesezeit 3 Minuten
Im Kino in Asbach (Kreis Neuwied) bringt Wilma Hüsch normalerweise andere auf die großen Leinwände. Dieses Mal stand die Hachenburgerin jedoch selbst im Rampenlicht. Statt Popcorn und Nachos servierte Hüsch am Montag Spaghetti al limone mit gegrilltem grünen Spargel und Panko-Bröseln am Herd der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“.

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