Förderverein sorgt für Spaß
Wildparkfest Bad Marienberg zieht viele Familien an 
Die Kinder suchten im Sand nach Edelsteinen und hatten sichtlich viel Spaß dabei.
Die Kinder suchten im Sand nach Edelsteinen und hatten sichtlich viel Spaß dabei.
Mariam Nasiripour

Förderverein punktet mit Programm, das bei den großen und kleinen Besuchern gut ankommt. Erlös unterstützt die Arbeit vor Ort mit den Tieren, die kräftig mit Futter aus dem Automaten verwöhnt werden.

Lesezeit 3 Minuten
Zahlreiche Familien hatten am vergangenen Sonntag den Weg zum Wildpark in Bad Marienberg gefunden. Bereits bei der Anfahrt auf die Parkplätze herrschte reger Betrieb. Die Fahrzeuge gehörten den vielen Besuchern des Wildparkfestes, der in dieser Form zum ersten Mal ausgerichtet wurde.
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