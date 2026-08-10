Förderverein sorgt für Spaß Wildparkfest Bad Marienberg zieht viele Familien an Mariam Nasiripour 10.08.2026, 17:00 Uhr

i Die Kinder suchten im Sand nach Edelsteinen und hatten sichtlich viel Spaß dabei. Mariam Nasiripour

Förderverein punktet mit Programm, das bei den großen und kleinen Besuchern gut ankommt. Erlös unterstützt die Arbeit vor Ort mit den Tieren, die kräftig mit Futter aus dem Automaten verwöhnt werden.

Zahlreiche Familien hatten am vergangenen Sonntag den Weg zum Wildpark in Bad Marienberg gefunden. Bereits bei der Anfahrt auf die Parkplätze herrschte reger Betrieb. Die Fahrzeuge gehörten den vielen Besuchern des Wildparkfestes, der in dieser Form zum ersten Mal ausgerichtet wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen